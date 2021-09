La Liga de futbol de Saladillo invita a los simpatizantes del futbol a presenciar

este miércoles 22 de septiembre, los octavos de final de inferiores, categoría Sub 12.

Los partidos se disputaran en el estadio Santiago Salas.

Horarios:

 Alvear F.C vs. Apeadero – 18.30 hs.

 Deportivo vs. Del Carril – 19.30 hs.

 Huracán vs. Argentino -20.30 hs.

 Huracán vs. Comercio – 21.30 hs.