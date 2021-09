VISITA A LA ESCUELA N° 4 GRAL. MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES

“DURANTE MI VISITA A LA ESCUELA HICE ENTREGA DE TRES PIZARRONES BLANCOS PARA EL ESTABLECIMIENTO. SI LOGRAMOS INSTALAR EL CONCEPTO DE QUE LA EDUCACIÓN ES PRIORIDAD DE PRIORIDADES EN EL PAÍS, LO SERÁ TAMBIÉN PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE QUIENES SE POSTULEN COMO CANDIDATOS Y FINALMENTE PODRÁ SER UNA POLÍTICA DE ESTADO DE CARÁCTER PERMANENTE” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“La Escuela Primaria n°4 de Saladillo tiene el nombre de uno de nuestros máximos próceres como lo es el Gral. Martín Miguel de Güemes. El 17 de junio del presente año se cumplió el 200 aniversario de su muerte. Antes de esa fecha me comunique con la Directora del establecimiento Marcela Ballarini a quién le pregunte sobre las necesidades del mismo. La idea era honrar la memoria del prócer con una donación a la EP n° 4 que lleva su nombre. Como sabemos las escuelas y los colegios tienen necesidades muy diversas muchas de ellas se solucionan los aportes oficiales, pero siempre es necesario el aporte de la comunidad y de los particulares. Desde la Dirección, equipo docente y cooperadora se dio prioridad a la renovación de los pizarrones. Pude reunir el dinero para comprar tres (3) de los cinco (5) pizarrones que necesitan. Finalmente el día viernes 17 de septiembre pude visitar la Escuela y hacer entrega de los tres (3) pizarrones a la Directora y Secretaria docentes Marcela Ballarini y Noelia Alegre respectivamente quienes me recibieron en la escuela. En la medida de las posibilidades seguiré colaborando con este establecimiento educativo. La educación no solamente debe ser prioridad para los gobernantes, debe ser prioridad para el conjunto de la sociedad.Si logramos instalar en la sociedad que la EDUCACIÓN ES PRIORIDAD DE PRIORIDADES, lo será también para los partidos políticos y por lo tanto de quienes se postulen para ocupar cargos electivos y también para quienes sean funcionarios. Y si logramos eso como sociedad entonces la educación será siempre prioridad de prioridades para el Estado. Si la Educación se convierte en PRIORIDAD DE PRIORIDADES para el ESTADO sin que importe el signo político de los gobiernos tengo la certeza de que podremos construir una sociedad mejor e inclusiva”. Carlos Antonio Gorosito, Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 22 de Septiembre 2021.