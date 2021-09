Fútbol local

Fecha 10 – domingo 26 de septiembre. Todos los partidos de reserva se jugaran 14.30 hs, mientras que los de primera división, 16.30

hs.

Cancha de Alvear F.C: Alvear F.C vs. Jacobo Urso. Cancha de Cazón: Cazón vs. La Campana. Cancha de Huracán: Huracán vs. Del Carril. Cancha de Argentino: Argentino vs. La Lola. Cancha del C.E.F: Deportivo vs. Apeadero. Cancha de Oro verde: Oro verde vs. Comercio.

Futbol Femenino: en cancha de Atucha, Atucha vs. Apeadero y en cancha de Cazón, Cazón vs. La

Campana. Ambos partidos a las 12.30 hs.