JUEGOS BONAERENSES 2021 – FUTSAL

Continuando con la actividad de los Juegos Bonaerenses, en el día de ayer se disputó la etapa regional de Futsal en la ciudad de 25 De Mayo. En categorías sub 14, sub 16 y sub 18.

Los chicos de nuestra ciudad lograron ganar su primer partido clasificando así a semis, perdiendo en dicha instancia.

Hoy continua la etapa regional con la disciplina Hockey Femenino sub 18.

Subsecretaría de Deportes.