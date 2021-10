Futbol local

La Liga de Futbol de Saladillo invita a los simpatizantes del futbol y público en general, a presenciar este sábado 9 de octubre, los partidos de vuelta por semifinales de inferiores.

En cancha del C.E.F, Gral. Alvear:

• Sub 12 – Alvear F.C vs. Argentino – 11 hs.

• Sub 14 – Deportivo vs. Del Carril – 14 hs.

• Sub 16 – Deportivo vs. Alvear F.C – 15 hs.

• Sub 18 – Deportivo vs. Apeadero – 12.15 hs.

En cancha de La Lola:

• Sub 12 – La Lola vs. Huracán – 14.45 hs.

• Sub 14 – Alvear F.C vs. Apeadero – 12 hs.

• Sub 16 – Huracán vs. Argentino – 13.15 hs.

• Sub 18 – La Lola vs. Argentino – 16.30hs.