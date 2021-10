NUEVA VISITA AL CENTRO DE JUBILADOS DE DEL CARRIL.

“EL CENTRO DE JUBILADOS DE DEL CARRIL CUMPLE UN ROL FUNDAMENTAL EN LA INTEGRACIÓN E INTERACCIÓN DE LOS MAYORES ADULTOS DE LA LOCALIDAD. EN OPORTUNIDAD MI VISITA A LA ENTIDAD HICE ENTREGA DE UN JUEGO DE BOCHAS QUE ME SOLICITARON” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“En el mes de abril del presente año respondiendo a una invitación del Centro Jubilados de Del Carril los visite en su sede social de aquella localidad. En la oportunidad me plantearon una serie de inquietudes del Centro. Con posterioridad a la reunión me hicieron llegar un listado con algunas de las actuales necesidades de la entidad que agrupa a los adultos mayores carrilenses. El lunes 11 de octubre volví a visitar al Centro de Jubilados de Del Carril que en la actualidad preside Marta Comesaña y les hice entrega en carácter de donación un juego de bochas para ser utilizadas en la recientemente reinaugurada cancha de bochas. Desde los tiempos fundacionales he colaborado con dicho Centro de Jubilados dadas las representaciones públicas que he tenido por decisión del pueblo.La colaboración fue muy intensa en nombre del pueblo los 24 años en que fui Intendente Municipal de nuestra ciudad. Los Centros de Jubilados y Pensionados cumplen un rol fundamental en la sociedad contribuyendo de manera significativa en la vida de los mayores adultos propiciando la integración entre los mismos con el intercambio de experiencias y vivencias. Promueven momentos de recreación, esparcimiento entre ellos, actividades culturales, deportivas y sociales etc., etc. Es un espacio donde el mayor adulto se mantiene activo y puede después haber trabajado durante muchos años seguir sirviendo a la comunidad desde la organización que integran y demostrar que la vida tiene sentido hasta el último día de la existencia del ser humano. Desde que he dejado de ser Intendente siempre busco la manera de estar cercano a las instituciones de nuestro pueblo y acompañarlas en la concreción de los proyectos que tienen. En este caso específico seguiré buscando la manera de ayudar al Centro de Jubilados de Del Carril para que progresivamente puedan ir resolviendo todas las necesidades que tienen en la actualidad.” Carlos Antonio Gorosito, Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 13 de Octubre de 2021.