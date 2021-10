Fútbol local

La Liga de futbol de Saladillo invita a simpatizantes del futbol y público en general, a presenciar

este fin de semana, las finales de inferiores y semifinales de primera, reserva y femenino.

Fechas y horarios:

Sábado 16 de Octubre.

Finales de inferiores, partidos de ida.

En el Adolfo Canteli:

 Sub 12 – Huracán “B” vs. Argentino “B” – 12 hs.

 Sub 14 – Apeadero vs. Deportivo – 14.40 hs.

 Sub 16 – Huracán vs. Alvear F.C – 13.20 hs.

 Sub 18 – Apeadero vs. Argentino – 16 hs.

Domingo 17

Semifinales de primera y reserva, partidos de ida.

Cancha del C.E.F en Gral. Alvear:

 Reserva – Deportivo vs. Huracán – 13.30 hs.

 Primera – Comercio vs. Jacobo Urso – 16 hs.

Estadio Apeadero:

 Reserva – Apeadero vs. Cazón – 14.45 hs.

 Primera – Apeadero vs. Huracán – 16.45 hs.

Domingo 17 – Futbol Femenino

Estadio Apeadero: Apeadero vs. La Lola – 12.45 hs.

Cancha de Atucha: Atucha vs. Cazón – 12.45 hs