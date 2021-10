SE INVESTIGA LA SUSTRACCION DE LECHONES A UN VECINO DE ESTE MEDIO

Desde el Comando de Prevención Rural Saladillo, se hace llegar que tras la toma de conocimiento de que en una quinta en la zona de la Escuela N° 6, se habría constatado una faltante de animales porcinos, personal de este CPR, es que se entrevista con el ciudadano Deseo Juan Carlos, quien refiere que el hecho habría ocurrido en la noche del día miércoles o jueves en la madrugada, donde autores ignorados hasta el momento previo violentar alambrado perimetral habrían sustraído una cantidad aproximada de cien lechones de unos once kilos; y a pesar de que el damnificado de autos no poseía deseos de realizar la correspondiente denuncia penal, días atrás y de oficio se da inicio ha actuaciones investigativas penales con por el delito de Abigeato, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 de Saladillo, en el que se investiga a los autores del hecho. Cabe destacar que tanto personal de este mando como así también otras dependencias policiales de este partido se hallan abocadas a el esclarecimiento del presente ilícito, por lo que se han entrevistado a diversos vecinos, como así también se ha tratado de recabar información de cámaras de seguridad de la zona donde hasta el momento no se ha podido observar movimientos de vehículos o personas, entre otras tareas, dejándose constancia que la presente investigación se halla en plena etapa investigativa, y de proveer será brindada para su conocimiento.-

Fdo. Oficial Principal VAQUERO LORENA- JEFE CPR SALADILLO