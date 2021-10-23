Ciclismo en Saladillo

23/10/2021 Deportes

ESTE DOMINGO 24 DE OCTUBRE SE REALIZARÁ EN SALADILLO UNA COMPETENCIA CICLÍSTICA EN HOMENAJE A LUIS ENRIQUE MOYANO,

LA COMPETENCIA SE REALIZARA EN LA AVENIDA MARIANO ACOSTA  Y PARTICIPARAN MAS DE 500 CORREDORES.

ES LA 3ra FECHA DEL CAMPEONATO BONAERENSE  DONDE PARTICIPAN LOS MEJORES CORREDORES DEL PAÍS, LAS COMPETENCIAS COMENZARAN A LAS 8:30 DE LA MAÑANA,.

LA COMPETENCIA DE ELITE SERÁ A LAS 15:30 APROX

HABRÁ SERVICIO DE CANTINA  A CARGO DE INSTITUCIONES  TODO EL DIA.

INVITAMOS A TODO SALADILLO A VIVIR ESTA FIESTA DE CICLISMO-

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