Ciclismo en Saladillo

ESTE DOMINGO 24 DE OCTUBRE SE REALIZARÁ EN SALADILLO UNA COMPETENCIA CICLÍSTICA EN HOMENAJE A LUIS ENRIQUE MOYANO,
LA COMPETENCIA SE REALIZARA EN LA AVENIDA MARIANO ACOSTA Y PARTICIPARAN MAS DE 500 CORREDORES.
ES LA 3ra FECHA DEL CAMPEONATO BONAERENSE DONDE PARTICIPAN LOS MEJORES CORREDORES DEL PAÍS, LAS COMPETENCIAS COMENZARAN A LAS 8:30 DE LA MAÑANA,.
LA COMPETENCIA DE ELITE SERÁ A LAS 15:30 APROX
HABRÁ SERVICIO DE CANTINA A CARGO DE INSTITUCIONES TODO EL DIA.
INVITAMOS A TODO SALADILLO A VIVIR ESTA FIESTA DE CICLISMO-