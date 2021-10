Horarios modificados de inferiores. Sábado 30

El sábado 30 comienza un nuevo torneo de divisiones inferiores.

El mismo constará de dos zonas:

Zona 1: Argentino A; Del Carril/Atucha; Deportivo Alvear A; La Lola y Huracán B.

Zona 2: Unión Apeadero; Huracán A; Argentino B; Oro Verde; Alvear Fútbol Club/Comercio de General Alvear. Clasifican 4 equipos a la Etapa Final, luego de la ronda clasificatoria.

Fixture primera Fecha:

En el Adolfo Canteli:

• sub 11: Argentino vs Del Carril – 13: 00 hs.

• sub 13: Argentino vs Del Carril – 14:10 hs.

• sub 15: Argentino vs. Del Carril – 15.30 hs.

• sub 17: Argentino vs. Del Carril – 17. 00 hs.

En el Pedro Elordi:

• sub 11: La Lola vs. Jacobo Urso – 13:30 hs.

• sub 13: La Lola vs. Jacobo Urso – 14.30 hs.

• sub 17: La Lola vs. Jacobo Urso – 15.15 hs.

• Sub 13: Atucha vs. Huracán “B” – 17.15

En el Daniel Carbonari:

• sub 11: Apeadero vs. Argentino B – 13.30 hs.

• sub 13: Apeadero vs. Argentino B – 14.40 hs.

• sub 15: Apeadero vs. Argentino B – 16 hs.

En cancha del C.E.F:

• sub 11: Alvear Futbol Club vs. Oro Verde – 13.15

• sub 13: A.F.C vs. Oro Verde – 12:00 hs.

• sub 17: Alvear F C vs. Oro Verde -10.20 hs.

• sub 11: Deportivo “B” vs. Huracán “A” – 14.15 hs.

• sub 11: Deportivo “A” vs. Huracán “B” – 15.15 hs.

• sub 13: Deportivo “A” vs. Huracán “B” – 16.15 hs.