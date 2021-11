Inscripciones 2022 al CEUS

La Comisión Directiva del Centro de Estudiantes Universitarios de Saladillo informa que a partir del lunes 1 de noviembre y hasta el martes 30 de noviembre del 2021 se encuentra abierta la inscripción para las solicitudes de becas habitacionales que la institución brinda a jóvenes estudiantes Saladillenses en la ciudad de La Plata para el año 2022.

La inscripción es online mediante el siguiente enlace:

https://forms.gle/cZW2TtNXKbf9igbi6

Aclaramos que la inscripción es únicamente a través del formulario online, no se acepta en formato papel. Toda inscripción fuera de término será desestimada automáticamente. No se harán excepciones. Le solicitamos que no comprometa a los miembros de la comisión directiva.

Ante cualquier duda o consulta se puede comunicar a través de nuestras redes sociales:

Facebook: ceus.saladillo

Instagram: ceus.saladillo

Email: ceus_saladillo@hotmail.com