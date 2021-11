Juegos Bonaerenses 2021: reunión informativa en el teatro Marconi

Ayer se llevó a cabo una reunión informativa con respecto al viaje a Mar Del Plata donde se disputará la etapa final de los JUEGOS BONAERENSES 2021.

La misma se desarrolló en el Teatro Marconi, con la presencia del Intendente Municipal, Ing. José Luis Salomón, la Secretaria de Gobierno, Viviana Rodríguez, el Subsecretario de Deportes, Nicolás Tosca, y la Directora de Cultura, Florencia Buezas.

Del evento participaron deportistas, profesores y familiares.

Recordemos que los Juegos Bonaerenses se desarrollarán en la Ciudad Feliz desde el viernes 5 de noviembre hasta el martes 9 inclusive.

También el Intendente dio una gran noticia para todos los chicos que llegaron hasta la etapa inter regional. Les comunicó que a fines de noviembre ellos también irán a Mar Del Plata a disputar un evento deportivo – recreativo durante un fin de semana. Estos equipos son las selecciones de FÚTBOL 11 SUB 16 – FÚTBOL PLAYA SUB 14 – BÁSQUET SUB 15.

Se aprovechó la ocasión para entregar, a toda la delegación, la indumentaria que vestirán los saladillenses clasificados.

