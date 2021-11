Sarlo: «Nosotros trabajamos todos los días para modificarle la vida a los ciudadanos de Saladillo»

El Frente de Todos realizó su cierre de campaña en el Club Apeadero, allí Amaro Sarlo, candidato a Concejal en primer lugar afirmó que estas reuniones se pueden realizar por el gran trabajo que realizó y realiza el personal de Salud de todo el país, la provincia y de Saladillo. «Tenemos el compromiso de siempre, el de trabajar para todo el pueblo de Saladillo», expresó.

«Tenemos una gran oportunidad de seguir redoblando los esfuerzos y empezar a transformar la realidad de todas las personas. Nosotros trabajamos todos los días para modificarle, aunque sea un poquito, la vida a los ciudadanos de Saladillo», continuó.

«Queremos trabajar por una escuela publica inclusiva, abierta, democrática, generosa, y que haga lugar para todos y para todas, como lo ha hecho el Estado Nacional, que ha sido un Estado atento, presente y escuchando cada una de las necesidades y por cada una de ellas generando una acción», dijo Verónica Marasca, candidata a Concejal en primer lugar.

«Que no nos vengan a decir que no hay inversión educativa, que no nos vengan a hablar de escuelas cerradas en pandemia porque no estuvieron cerradas, y que no nos vengan a decir que las acciones educativas son manotazos de ahogado porque son acciones pensadas, planificadas, ejecutadas y llevadas a cabo», añadió.

«Este encuentro es algo que estábamos deseando desde hace rato y esto no es casualidad, es obra de un Gobierno Nacional y Provincial, que realmente hizo un trabajo impresionante en materia de Salud y prevención. Hoy cerramos esta campaña y creo que arrancamos una nueva etapa en la que vamos a sumar concejales y representatividad», comentó por su parte Felix Croganale, candidato en tercer lugar a Concejal.

«Cuando lleguemos al Concejo tenemos que trabajar por las deudas históricas que tiene Saladillo, en estos 38 años de gobierno Radical. Queremos un Saladillo limpio, agua potable de calidad, una Salud de primer nivel, que vaya a los barrios y tenga contacto con los vecinos», agregó.