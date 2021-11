Sarlo y Salomón juntos en el comité de la UCR

El candidato del Frente de Todos se acercó hasta el comité de calle Sarmiento y allí junto al Intendente dialogaron con la prensa.

“Logramos nuestro objetivo, fue una elección sumamente importante. Meter cuatro concejales y un consejero escolar es sumamente importante”, comentó Sarlo.

“Soy esto y siempre transmito esto a los chicos, José Luis me acaba de decir que lo valora muchísimo, yo también lo valoro. Más allá de las ideologías y de que estamos en diferentes partidos me parece que hay un buen ensamble que no se da en todo el país y es un buen mensaje para la ciudadanía”, agregó referido a su visita.

“Creo que desde lo local nunca ha existido esa famosa grieta y me parece que debemos achicarla en todos los ámbitos, no es un trabajo sencillo pero la buena convivencia es sumamente importante”, completó.

“Este mensaje de hoy es importnatisimo. La oposición ejerce su rol de oposición y desde el oficialismo tendremos que ejecutar, a veces erramos a veces acertamos, pero tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Tenemos dos años por delante y muchísimo trabajo”, dijo Salomón por su parte.

“Por supuesto que queremos a Amaro en nuestro equipo, no está afuera del equipo, aunque no creo que acepte pasarse de vereda”, cerró entre risas de ambos referentes.