Licitación del camino real “La Barrancosa – Micheo” – 44 KM de Caminos Rurales

PREVÉ INVERSIÓN DE $ 317 Millones

Esta obra (de la que una parte ya se realizó en años anteriores por licitación de la Municipalidad de Saladillo, pasa a complementarse con esta próxima etapa de MEJORAS DE CAMINOS RURALES.

El próximo 10 de diciembre se licitará en la sede de la Dirección Pcial de Vialidad y por cuenta de este organismo.

¿CÓMO SE LLAMA LA OBRA?

ESTABILIZACIÓN DE LOS CAMINOS 093-08 y 034-01 TRAMO: RP51 (SALADILLO) – DEFENSA NORTE (GRAL. ALVEAR).

¿DE QUÉ SE TRATA ESTA OBRA?

La presente obra tiene por objeto el mejoramiento de un tramo 43,8 Km de Camino Provincial 093-08 – 034-01 – Tramo RP51 Saladillo – Defensa Norte General Alvear en el centro de la Provincia de Buenos Aires que conecta el sur-oeste del Partido de Saladillo con el sur del partido de General Alvear, mediante la construcción de una calzada estabilizada de seis (6) metros de ancho, alteo en sectores bajos, reconformado de banquinas y taludes, y colocación de elementos de seguridad vial.

Según especifica el pliego:

En particular, garantizar la conectividad de este Tramo de camino para ambos distritos tiene una vital importancia por lo siguiente:

1) CONECTIVIDAD A INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

El camino conecta a cuatro (4) centros educativos rurales con las localidades cabeceras y los parajes de La Barrancosa y Micheo.

Estos tres focos concentran una matrícula importante de alumnos que utilizan la traza para llegar diariamente de distintos puntos.

a Prog. 8+550 se encuentra la E.P Nº21 “Joaquín V. González” junto al JIRIMM Nº6. La escuela primaria nuclea un total de ocho (8) alumnos de los cuales tres (3) viven en Saladillo, y cinco (5) en zona rural aledañas. Por su parte el nivel inicial contiene una matrícula de 7 alumnos provenientes todos de la zona rural. El plantel docente cuenta con 3 profesionales de la Ciudad de Saladillo.

b) Prog. 18+400 se encuentra la E.P Nº34 “Máximo Ledesma” junto al JIRIMM Nº2. A este establecimiento concurren un total de once (11) alumnos al nivel primario de los cuales uno es de Saladillo y el resto de los parajes Rurales, La Barrancosa y Micheo. El JIRIMM contiene una matrícula de cuatro (4) alumnos provenientes de la zona rural aledaña. El plantel docente cuenta con 3 profesionales de la Ciudad de Saladillo.

c Prog. 18+400 se encuentra el C.P.T Nº36 “La Barrancosa”. Este es el establecimiento educativo más notable de la zona ya que agrupa un número importante de personas. Dicho establecimiento contiene una matrícula total de cien (100) alumnos, de los cuales, siete (7) son de la localidad de 25 de Mayo, cincuenta y siete (57) de Saladillo, seis (6) de Las Flores, siete (7) de Tapalque y veintitrés (23) de General Alvear. El plantel docente cuenta con diecinueve (19) personas, de General Alvear y Saladillo.

Es importante destacar que la matricula del establecimiento esta próxima a crecer un 100% debido al proyecto de la provincia que comprende extender el espacio físico con el que cuenta actualmente.

d) Prog. 26+600 se encuentra el E.P N°5 “Juan Bautista Alberdi”. Actualmente a este establecimiento concurren un total de cinco (5) alumnos del paraje Micheo, además concurren todos los días dos docentes de la ciudad de General Alvear.

Es claro que el rol que cumple la traza en la conectividad a las entidades educativas es muy importante, lo que exige tener un camino en óptimas condiciones de transitabilidad y seguridad para garantizar diariamente la accesibilidad a la educación de cada una de las personas que allí concurren en busca de su desarrollo personal.

2) CONECTIVIDAD CON RUTAS PROVINCIALES Y NACIONALES:

El tramo nace en su Progresiva 00+000 en la RP51 y conecta con esta nuevamente en dos ocasiones. En sentido ascendente de las progresivas primero se encuentra con el camino 093-

07 en la Progresiva 8+600 que con 6,15 km de longitud conecta con la ruta provincial nuevamente.

En la progresiva 14+600 el tramo se intersecta sobre su lado izquierdo con el camino 034-03 que, con una longitud de 9,20km en sentido oeste-este desemboca en la RP51.

El camino 093-07 hacia el lado derecho conecta a partir de extensos 27,5 km con la RN205, cobra importancia ya que las estancias “7 de Diciembre” y “Balostri” transportan su producción e insumos por intermedio de este y el 093-08 para conectar con en la RP51.

Es importante mantener las intersecciones en condiciones óptimas ya que estos puntos concentran mucho tránsito pesado junto con maniobras de giro.

3) CONEXIONES COMPLEMENTARIAS:

a Por vías principales la ciudad de Saladillo con la de General Alvear se conecta por la combinación de dos rutas provinciales pavimentadas, la RP 63 y la RP 51 en una longitud total de 57km aproximadamente. La traza del camino 093 – 08 general una conectividad directa entre ambos partidos reduciendo la distancia de viaje a 43.40 km totales, desde la Prog. 00+000 en el empalme con la RP 51 hasta la Prog. 43+800 en la intersección con Defensa Norte dentro de la ciudad de General Alvear.

b) El camino es de vital importancia para el transporte de toda la producción de los campos aledaños y aquellas chacras que se encuentran cercanas y conectan a la traza a través de los caminos vecinales y los caminos provinciales (093-07 y 034-03).

Las chacras concentran su producción en el engorde de animales, obteniendo un tránsito estimado de 4500 camiones anuales.

En cambio, los campos de mayor extensión dedican su producción a la siembra de ambas temporadas, lo que genera un constante tránsito de camiones en época de cosechas. El tramo que comprende los primeros 8,6Km de camino concentra el mayor flujo de camiones ya que por allí se extrae la producción de 4 grandes estancias que tienen salida por el camino 098-07 hasta la traza en estudio.

Se destaca en este punto también el transporte de maquinaria de gran porte, para los trabajos de siembra y cosecha como, tractores, sembradoras, cosechadoras, carros de acopio, fumigadores, entre otros.

c) La zona de la localidad de Saladillo cuenta con dos empresas lácteas (“Tambo Marconi”, “Tambo Ninni”) que absorben mano de obra y necesitan esta arteria para transportar hacia la RP51 cerca de 3000 Lts. de leche diarios, más el ingreso de los insumos para los animales. Esto implica que el camino este todo el año en óptimas condiciones de transitabilidad para que los establecimientos que realizan esta actividad puedan desarrollarse sin problemas.

Si bien el camino se encuentra en un buen estado de conservación y mantenimiento debido al trabajo constante que posee por ambas jurisdicciones municipales con respecto a alteos de algunas zonas bajas y colocación de alcantarillado, el problema se consigna los días posteriores a las lluvias, generándose cortadas en lugares bajos del camino o que no poseen la infraestructura hidráulica necesaria para que escurran las cuencas que atraviesa el camino. Además, se presentan acumulaciones de agua, debido a que no posee un perfil de camino correcto, observándose en gran parte del camino bodes de suelo recubiertos por pastizales tupidos que no dejan escurrir las aguas que caen sobre la calzada a las cunetas laterales.

Se destaca la importancia del camino para el desarrollo de la zona ya que tiene vital importancia en actividades esenciales como la inclusión de establecimientos rurales con las zonas urbanizadas, la producción agroganadera y lechera y también la interconexión entre dos ciudades del centro de la provincia con importante relación, entre ellas.

Estructura para la calzada de rodamiento:

1. Estabilizado granulométrico en 6 metros de ancho y 0,15 metros de espesor.

2. Movimiento de suelo para alteo en sectores puntuales, sin provisión de material, a extraer en los lugares del préstamo a definir por la Inspección, con una distancia de transporte máxima de 5.000 metros.

3. Perfilado y compactación de la subrasante en un ancho de 8 metros.

Elementos de seguridad:

– Colocación de barandas metálicas de defensa vehicular, Tipo Flex–Beam en proximidades de puentes y Alcantarillas, de acuerdo al plano tipo obrante que forma parte de este legajo.

– Colocación de Señales Verticales, se ejecutará de acuerdo a su clasificación, según normas de señalamiento: señales de Prevención, Reglamentación e Información, conforme a especificaciones y planos adjuntos, en tamaños, formas, colores y nomenclatura de acuerdo a lo consignado en el Pliego de Normas de la D.V.B.A., y a lo establecido en el Anexo L (Sistema de Señalización Vial Uniforme) del artículo 22 de la Ley de Tránsito 24.449.

Obras de Arte – ALCANTARILLAS.

Se prevé la reubicación de alcantarillas longitudinales de acceso a propiedad, que estén previamente aprobadas en el marco de la Ley 6.312, de manera tal de mejorar el funcionamiento hidráulico de los préstamos sin alterar el normal escurrimiento de las aguas; y la construcción de alcantarillas transversales de caño de chapa de acero ondulada, diámetro 1000mm, longitud 13 metros, con cabeceras de hormigón premoldeadas.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución se ha fijado doscientos setenta (270) días corridos contados a partir de la firma del Acta de Replanteo.

PLAZO DE CONSERVACIÓN

El plazo de conservación se ha fijado en trescientos sesenta y cinco (365) días corridos contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria.

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS: TRESCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 35/100 ($316.927.599,35).