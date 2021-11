Pasaje Vasco Olarticoechea: Se licitó la construcción de veredas y pavimento

Esta primera etapa comprende desde Avenida Frocham hasta colectora Raúl Alfonsín, se trata de 170 metros lineales que tendrá un aspecto de paseo similar al que tiene la Plaza Principal. En una próxima etapa se colocará luminaria, bancos, cestos de residuos y todo el equipamiento que requiere un paseo.

Con un presupuesto oficial de $17.301.509,25, se procedió a la apertura de los sobres A de las empresas BAUBER SA y YPF Compañía Constructora, cuya documentación será analizada por la Comisión Evaluadora.

«Esta obra se realizará con fondos de un programa Nacional y con fondos municipales. Hoy tenemos la suerte de que hay dos empresas que se presentaron en este concurso. Ante de los dos años de gestión que nos quedan está obra quedará concretada», dijo el Intendente José Luis Salomón.

«Este no es un proyecto mas y aislado, tiene que ver con el Parque de las Aguas Corrientes, el pasaje en cuestión, el pasaje de la calle Moreno, el corredor verde y la Plaza Principal. Hay todo un planeamiento urbano que determina que esto formará parte de un desarrollo urbanístico integrador, de eso no me cabe ninguna duda», agregó.

«Pretendo que la integración sea un mensaje positivo para la sociedad, esta obra será de las mas trascendentes y de las que mejor le hará a Saladillo», completó.