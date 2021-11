Abadin: «El porcentaje de vacunación que tenemos en Saladillo es muy bueno»

El Director de la Región Sanitaria X y responsable den Centro de Vacunación de nuestra ciudad, Adrián Abadín, dialogó con FM90.7 sobre la vacunación, la variación de vacunas en las diferentes dosis, y confirmó que el personal de Salud recibirá nuevas dosis.

«El porcentaje de vacunación que tenemos en Saladillo es muy bueno, tenemos un 86% de cobertura con segunda dosis. Tenemos 5514 niños inscriptos menores de 18 años, de los cuales ya tenemos el 88% con una dosis, es un porcentaje muy alto», comentó.

«La tercera dosis busca corregir un porcentaje de anticuerpos que no alcanzaron las primeras vacunas, por eso se usa un sistema combinado. Para no usar la misma vacuna, que se sabe que en determinado rango de edad no respondió con la misma eficacia que otras». agregó.

«El personal de Salud se comenzará a vacunar nuevamente, empezando por hospitales, luego lo que es personal de municipios y luego los privados», completó.

«Sabemos que cuando vuelva a hacer frio podemos tener aumentos de casos y para ese momento queremos tener a los sectores mas expuestos de la población lo mas protegidos posible», cerró.