REENCUENTRO DE EX CONSCRIPTOS Y VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS

Tuvo lugar en Saladillo, días pasados, en una vivienda de nuestra ciudad un encuentro de ex conscriptos, ex combatientes y Veteranos de Guerra de Malvinas pertenecientes a una misma clase y que precisamente se conocieron en aquel momento. Luego de muchos años sin verse personalmente se reencontraron en nuestra ciudad concurriendo desde lugares tales, como la Provincia de San Luis, Lomas de Zamora, Puerto Belgrano y Bahía Blanca. A dicho encuentro concurrió el Intendente Municipal Ing. José Luis Salomón, quien fuera invitado por los organizadores para saludarlos. Dicho encuentro tuvo como anfitriones al Ex Combatiente y Ex Veterano de la Guerra de Malvinas Saladillense, Hugo Daniel Chidichimo y a Guillermo Boero, quien perteneció a las filas de la Armada Argentina.