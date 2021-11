Gorosito visitó el plan ProCreAr

«ES UNA INMENSA ALEGRÍA VER COMO MUCHOS CONVECINOS PUEDEN IR RESOLVIENDO SU PROBLEMA HABITACIONAL POR MEDIO DEL PLAN PRO.CRE.AR., ES NECESARIO ADEMÁS UN NUEVO PLAN DE VIVIENDAS COMO EL FEDERAL PARA QUE PUEDAN ACCEDER A LA VIVIENDA PROPIA QUIENES NO LO PUEDEN HACER POR MEDIO DEL PRO.CRE. AR QUE ES SIN DUDA UN GRAN AVANCE PARA RESOLVER EL DEFICITS HABITACIONAL» CARLOS ANTONIO GOROSITO.

«El Plan PRO.CRE.AR (Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar) fue creado durante el segundo mandato presidencial de la Dra. Cristina Fernández. Dada la falta de lotes para desarrollar un programa que beneficiará a más de 200 familias en nuestra ciudad en enero de 2014 solicite a los Ministros Jefe de Gabinete y del Interior de entonces Jorge Capitanich y Florencio Randazzo respectivamente una ayuda económica para comprar los lotes necesarios para desarrollar el Plan PRO.CREA.AR. En febrero de 2014 junto a los entonces Secretario de Gobierno y General del Municipio Dres. Mario Buezas y Pablo Perel respectivamente me reuní con el Esc. Luciano Scatolini, Coordinador del Programa Procrear por la posibilidad de adquirir terrenos con fondos de la Anses para los beneficiarios del Procrear. En esa oportunidad acordamos un concurso de ofertas para propietarios de fracciones importantes de terrenos con el objeto de destinarlos al programa. Asimismo le manifesté a Scatolini el compromiso comunal de los 95 lotes que teníamos en la zona de Saladillo Norte. En mayo de 2014 le encomendé al Secretario de Gobierno Dr. Mario Buezas que mediante conferencia de prensa anunciara que teníamos ya 13(trece) oferentes de distintas fracciones de terrenos que en total sumaban 72 hectáreas y así lo hizo. En agosto de 2014 visitó Saladillo el Escribano Luciano Scatolini quién manifestó que se encontraban muy avanzadas las posibilidades de compras de un predio para el mencionado programa de viviendas. En diciembre de 2014 le anuncie a la comunidad de Saladillo que el Estado Nacional había adquirido 12 hectáreas lo que permitiría un loteo de 320 fracciones para beneficiar otras tantas familias. El predio era donde actualmente se levantan las viviendas del Plan Procrear. En Abril de 2015 junto al Secretario de Gobierno Dr. Mario Buezas y el Subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. Martín Paglione, mantuve una reunión con el Director de Creación de Suelo Urbano del Programa ProCreAr, Escribano Luciano Scatolini, también estuvo presente en la reunión el Gerente de Lotes con Servicios del Banco Hipotecario, Jorge Alberto Velcheff. En esa reunión acordamos que el Gobierno de la Nación giraría los fondos, en el marco de un mandato, para que la Municipalidad licite las obras de cloacas, agua corriente, obra hidráulica, apertura de calles, obra eléctrica y cordón cuneta. En junio de 2015 firme la escritura de la compra de las 12 hectáreas en las que se hicieron el loteo para el desarrollo del plan de viviendas. En septiembre de 2015 en una conferencia de prensa anuncie que firme con el Banco Hipotecario Nacional un Contrato de Mandato para la realización de las obras de infraestructura en los terrenos Procrear. Como se sabe en agosto yo había perdido las PASO ante el actual Intendente José Luis Salomón y por lo tanto le tocó durante su gestión realizar las obras de infraestructura en los terrenos destinados al Plan Procrear. En el financiamiento de la construcción de las viviendas fue discontinuado en el año 2018 y cuando asumió el Presidente Alberto Fernández lo relanzó nuevamente en el año 2020. En mis periódicas recorridas por distintos lugares y sectores de la ciudad siempre paso por el loteo del Plan Procrear y veo el avance en las construcciones lo cual me pone muy contento. Desde muy chico sufrí en carne propia las consecuencias de no tener una vivienda. Es por ello que le doy un valor superlativo a todos los programas que se puedan llevar adelante para resolver el déficits habitacional. En este caso tengo la inmensa satisfacción de haber contribuido desde la función pública a ayudar a solucionar el problema habitacional a muchos convecinos. El Procrear contribuye a solucionar el problema habitacional a muchas familias. Pero hay quienes no han podido acceder a este Plan ni podrán acceder al mismo por no reunir los requisitos solicitados a tal efecto. Por lo tanto es imperioso que las autoridades nacionales y provinciales que representan a los niveles del Estado con posibilidades de financiar programas de viviendas que implementen UN PROGRAMA DE VIVIENDAS SIMILAR AL PLAN FEDERAL para que sean muchos más los que tengan la posibilidad de acceder a una VIVIENDA que es un DERECHO HUMANO BASICO. La responsabilidad y la obligación de gestionarlo esta en los representantes actuales del pueblo en sus niveles ejecutivos y legislativos.» Carlos Antonio Gorosito, Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 27 de Noviembre de 2021.