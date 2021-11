30/11 al 4/12 SEMANA DE PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER BUCAL

El cáncer bucal es relativamente fácil de diagnosticar siendo la boca un lugar accesible a la inspección.

No obstante dado que en su etapa inicial no es doloroso no alerta a las personas, por eso la importancia de exámenes rutinarios para su detección precoz.

El estado de enfermedad y tamaño de la lesión en el momento del diagnóstico son factores determinantes en el pronóstico.

Sin embargo como el tamaño y la sintomatología están directamente relacionados, la mayoría de las lesiones orales son diagnosticadas cuando se vuelven sintomáticas o sea llegan a la consulta en períodos avanzados.

ACERCATE A TU CAPS MÁS CERCANO Y SOLICITA TURNO CON TU ODONTÓLOGO/A