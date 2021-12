Se inauguró la escultura de Titán Armendáriz en uno de los accesos a Saladillo

Hoy se presentó la obra realizada por Alejandro Marmo que recuerda para todos los tiempos al «hijo de Saladillo” que llegó a gobernar los destinos de la Provincia de Buenos Aires entre los años 1983 y 1987».

La misma está ubicada en el acceso a Saladillo de Ruta Nacional 205 y Avenida Ibáñez Frocham.

Alejandro «Titán» Armendáriz, en su primer mensaje como Gobernador de la Provincia de Buenos Aires expresó que «la austeridad, la moralidad y la mesura» serían el basamento de su gobierno.

Descubierta la obra y la placa correspondiente, se proyectó un video del Pte del Comité de la Pcia de Buenos Aires y Diputado Provincial Maximiliano Abad

Luego se escucharon las palabras del Artista Plástico Alejandro Marmo, un video con el mensaje del Diputado Nacional y Pte de la Unión Cívica Radical a nivel Nacional Alfredo Cornejo, las palabras del Ex Vicegobernador de la Pcia de Bs As. Daniel Salvador, del Ex Intendente Francisco José Ferro 7. También se leyó una carta de Elba Roulet y se mencionó que fue declarado Ciudadano Ilustre por un proyecto de Ricardo Lissalde.

Se proyectó también un video de la Diputada Nacional Margarita Stolbizer, se dirigió a los presentes el Ex Intendente Carlos Gorosito, la Diputada Pcial. Alejandra Lordén, el hijo de Titán y Presidente del H.C.D, Alejandro Armendáriz.

Se proyectó luego un video del Diputado Nacional y referente de la Unión Cívica Radical Facundo Manes y finalmente habló el Intendente Municipal José Luis Salomón.