RUGBY – SEVEN DEL RINO

Desde la Subsecretaría de Deportes y Recreación, en conjunto con el Rino Rugby Saladillo, cerramos el año a puro rugby con un gran evento.Se trata de un Seven, en las distintas categorías, como así también en la disciplina femenina.Esto será este sábado 18 del corriente mes, a partir de las 11:30 hs en el predio del Club Huracán, en el sector del rugby.Habrá servicio de cantina y parrilla, y el evento contará con la participación de muchos equipos; Tacuara (25 de Mayo) Roque Pérez, Olivos (Bs. As.) PQSP (Bs. As.) Azul Rugby, 9 de Julio, Bragado Club, Los Tilos (Bs. As.), entre otros.