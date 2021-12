Celebra las fiestas con alimentos seguros y saludables

La #Navidad y la fiesta de fin de año están muy cerca y por las altas temperaturas en esta época de #verano es importante tomar ciertos recaudos a la hora de planificar, elaborar y manipular los #alimentos y preparaciones para esas noches tan especiales

Una incorrecta manipulación de las carnes y vegetales sin los recaudos necesarios de su refrigeración contribuye a que, en ocasiones, se cumplan las condiciones para que se produzcan sorpresas poco gratas como las intoxicaciones alimentarias.

Por eso, te recomendamos que pongas en práctica estas recomendaciones y celebres con alimentos seguros.

Al hacer las compras:

Dejá para el final los alimentos congelados y perecederos (leche, queso, pescado, carne, etc).

Comprá productos con rótulos. Leelos atentamente.

No compres alimentos con sus envases rotos, deformados, sucios o con pérdidas de contenido.

Si al momento de la compra elegiste envío a domicilio, es recomendable llevar los alimentos perecederos a la heladera en el momento. De no ser posible, es importante asegurarse que al momento de la entrega no hayan pasado más de dos horas a temperatura ambiente.

En casa:

Lavate las manos con agua y jabón entre 40 y 60 segundos antes de cocinar

Usá agua potable en todo momento para lavar los alimentos e hidratarte.

Lavá muy bien las frutas y verduras, especialmente las de hojas

Los alimentos que se encuentren congelados deben ser pasados a la heladera con un tiempo prudencial para que se descongelen.

Separar siempre los alimentos crudos, especialmente las carnes y pescado, de los cocidos y al momento de prepararlos, utilizar diferentes utensilios

La carne, el pollo y el pescado deben estar cocidos por completo.

Evitá preparar la comida con mucho tiempo de antelación. Una vez cocinado los platos refrigerar hasta el momento de llevarlo a la mesa.

¡Y no te olvides! No dejes comida en la mesa, especialmente aquellas que contengan aderezos, si ya no lo están consumiendo. Guardalos en la heladera y cubrirla hasta su próximo consumo.

