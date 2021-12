Asumieron los nuevos funcionarios

Analía Miranda asumió como Subdirectora de Infancias, Adolescencias y Juventudes; Bernabé Rubiera lo hizo como Director de Juventudes; Zaira Lombardo como Directora de Género y Diversidad Sexual; Yamila Iturralde como Directora de Inclusión Social, y Fernanda Bruno como Directora de Cultura.

«Saben que dejan un lugar de confort, se terminó la vida fácil y comienza el desafío. Hay que tener vocación publica para trabajar en este ámbito, los mejores funcionarios son aquellos que siempre dan un poco mas», dijo el Intendente José Luis Salomón dirigido a los nuevos funcionarios.

«Apostamos a los jóvenes porque para mayores estoy yo, Francisco Ferro me convocó a los 27 años para ser Secretario de Obras Publicas, si ese intendente no me hubiese convocado seguramente no estaría hoy acá. Uno debe tener la apertura suficiente para entender que los jóvenes ya están en condiciones de gobernar el pueblo y asumir esta gran responsabilidad», añadió.

«En mi caso seguiremos trabajando intensamente, con esta pasión que llevo de trabajar en lo social, con un equipo maravilloso con el disfrutamos el trabajo diario. A Paki decirle que deja la vara muy alta, que la admiro, y que me siento segura de poder desempeñarme en este nuevo desafío inmenso», dijo Yamila Iturralde.

«Agradezco a José Luis que confió en mi trayectoria artística y mi camino recorrido en el arte, acepto este desafío, lo asumo con total responsabilidad y entusiasmo. Se que voy a salir de mi zona de confort, me jubilé en la docencia y se me presenta esta oportunidad que no la voy a dejar pasar», expresó Fernanda Bruno.

«Tengo fundamentalmente palabras de agradecimiento, para José Luis y Viviana que han confiado en mi desde el 2015 para desempeñar esta hermosa tarea que tiene que ver con el trabajo social, con desarrollar intervenciones y abordajes para mejorar aunque sea un poquito las realidades de cada uno de los habitantes de nuestra comunidad», comentó Spavento.