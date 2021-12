Salomón: “Como objetivo de gestión creo que el más importante es crear la Universidad de Saladillo»

El Intendente dialogó con FM90.7 e hizo un balance del 2021, se refirió a diferentes temas y dejo un mensaje para el 2022. A continuación los temas más destacados.

La reelección de intendentes

“Tiene que ver con la posibilidad de que puedan tener un mandato más aquellos intendentes que asumieron en 2015. La ley está aprobada y también implica que la reelección indefinida se elimine para siempre”.

“En lo personal no estoy pensando en esa decisión, no quiero dedicar tiempo a pensar en eso, la gestión es muy intensa y solo puedo pensar en los dos años que me quedan de mandato que muchísimo demandan. No quiero tomar ninguna decisión en este momento”.

“Si tomo una decisión en este momento no haría lo que tengo que hacer ahora que es gobernar de la mejor manera y mi mayor deseo siempre fue y sigue siendo transmitir el mando a alguien, que ojala sea de mi partido, con un municipio ordenando, predecible y con proyectos encaminados”.

Situación de Saladillo ante la tercera ola de Covid

“Estamos muy atentos, la realidad es que los casos se están incrementando en todos lados. Aun así estamos tratando de contener la situación que tenemos en este momento. El crecimiento se dio de manera nacional de un momento para el otro, ojala se detenga un poco y podamos tener un verano tranquilo”.

“Por el momento queremos tener más test para realizarlo de lunes a lunes y de manera gratuita. Hoy estamos realizando entre 25 y 30 test por día en los CAPS. Esta ola se ve mucho más intensa en cuanto al contagio y menos en lo que afecta a la salud. Pensamos que lo más importante sigue siendo la vacunación, es la única herramienta fuerza que tenemos para enfrentar esta situación”.

“La vacuna la inventaron científicos, no la inventó ni el presidente, ni el gobernador, ni el intendente, por eso es más importante que cualquier color político. La otra cosa muy importante es testearse, ante cualquier síntoma hacerlo”.

Transito – Motos

“Es una problemática que no es fácil resolver. Hemos hecho operativos y diferentes acciones al respecto, pero es difícil de resolver. Pasa en todos los municipios y hay que entender que los inspectores hacen todo lo que pueden, se le pidió ayuda a al Policía y nos han ayudado”.

“Es un problemática difícil casi cultural, hay quienes que piensan que es una diversión molestarle la vida a los demás, lo hacen frente de la clínica, frente del hospital, lo hacen pasando a altas velocidades por medio de los operativos que realizamos”.

“Los vamos s seguir trabajando, vamos a seguir haciendo campañas, trabajándolo desde el sistema educativo y también con controles. Es una situación molesta y molesta muchísimo”.

Obras en marcha en Saladillo

“Ya está en marcha la Casa de la Provincia, también está el CAPS nuevo Ibarbia que permitirá instalar las oficinas de Salud en el CAPS actual que ha quedado chico. En Bozán y Frocham se comenzó a construir una obra donde estarán varias oficinas de Obras Publicas y nos permitirá eliminar muchos alquileres”.

“El 1 de febrero se inaugura el Jardín Maternal Laureano, una vez inaugurado comenzamos a trabajar en el Sagrada Familia”.

“Estamos trabajando también a nivel Nacional en la concreción de una Casa Infantil, sería un edificio importante y que ojala se pueda concretar. Podría haber noticias para marzo o abril”.

“Está muy avanzada la obra del Colector Cloacal Sur, estamos en un 30% o 40%, es una obra que tiene un plazo de 6 meses. En estos días nos informaron que en 15 o 20 días se firmaría el contrato para comenzar también la obra de la nueva rotonda a cargo de una empresa local, Bruno Construcciones”.

Las fiestas de fin de año

“Siempre pedimos mucha responsabilidad a los jóvenes y a los padres. De nuestra parte se realizó un operativo muy grande y afortunadamente salió todo muy bien. Volvemos a pedir ese compromiso de todas las partes para que los jóvenes se puedan divertir y volver a sus casas”.

Objetivo para el 2022 en la gestión

“Como objetivo de gestión creo que el más importante es crear la universidad, creo que transformaría a Saladillo definitivamente. Ninguna obra tiene la dimensión que tendría crear la universidad en Saladillo. En lo personal el objetivo es poder ser siempre lo más justo posible y hacer la mayor cantidad de acciones ´posibles para que todos vivan de una mejor manera”.