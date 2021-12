A UN AÑO DE LA SANCIÓN DE LA LEY DE IVE

Hoy se cumple un año de la sanción de la Ley de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), ley con la cual las personas gestantes reivindicamos nuestros derechos sexuales y avanzamos en la conquista de derechos que nos permitan construir una vida más justa.

Desde el 30 de diciembre de 2020 a las 12.30 hs, las mujeres somos un poquito más libres. La plaza, el abrazo colectivo, el grito casi como un aullido, marcó un momento histórico donde las mujeres avanzamos en dignidad.

Esta ley fue posible porque otras caminaron antes, es un reconocimiento a una historia de lucha feminista, porque partimos de un enorme recorrido de hace muchísimos años, de todas las mujeres que vinieron construyendo feminismo.

Reivindicando la maternidad como decisión a partir del deseo y el respeto de los derechos sexuales y reproductivos, esta ley se convierte en una herramienta que posibilita mayor justicia social. Porque el feminismo es justicia social, porque es justo que podamos salir de la clandestinidad y no dejar nuestra vida ahí. Que podamos acceder al sistema público de salud es realmente un derecho que en este sentido nos estaba negado.

Una ley disruptiva que fue conquistada con lucha, con organización, con transversalidad, con amorosidad, porque tomamos la calle y construimos decisión política. Es un triunfo colectivo que los derechos conquistados se transformen en políticas de estado.

Es una ley que dignifica a las mujeres y diversidades y a toda la sociedad, porque una sociedad donde las mujeres no están dignificadas no es una sociedad justa.

Sabemos que la conquista de derechos no concluye con la sanción de una ley, que tenemos que seguir militándola, dándola a conocer porque ningún derecho que no se conoce se ejerce.

Hoy hay un movimiento de mujeres y diversidades que se extiende en todo el país, que tiene un montón de compañeras que continúan la militancia y el activismo para seguir avanzando en la conquista de derechos. Porque las conquistas hay que defenderlas, hay que militarlas.

Los pañuelos verdes invadieron las mochilas, los pañuelos fueron conquistando la calle, entrando en las escuelas, en las universidades, en los barrios, en los movimientos sociales… y llegaron al Congreso.

Hoy las mujeres y diversidades somos un poco más dignas porque conquistamos la dignidad de elegir, la dignidad de ser libres, la dignidad de ser autónomas.

Hoy hermanadas festejamos el año de la ley de IVE y nos comprometemos a seguir militándola para que llegue hasta el último rincón de nuestro país, para que no se haga oídos sordos a nuestros derechos, para que no haya distradxs en la justicia, porque nosotrxs no nos callamos más.

Soledad Petta y Silvina Cotignola.

Concejalas del Frente de Todxs.