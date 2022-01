Designaciones Programa Verano+ATR

El Consejo Escolar de Saladillo informa que el día *Miércoles 05/01/2022 a las 10:00 hs, vía plataforma ZOOM, se designará: Complementarios para natatorios del Programa Verano+ATR /Carga horaria de 6 hs ✔️EP N°11 desde el 3/1 hasta el 28/1 en el horario de 8 a 14 hs.

✔️EESA N°1 desde el 3/1 hasta el 28/1 en el horario de 8 a 14 hs.

✔️ CEC 801 desde el 3/1 hasta el 28/1 en el horario de 8 a 14 hs.

✔️EESN°3 desde el 3/1 hasta el 28/1 en el horario de 8 a 14 hs.

✔️ EESN°1 desde el 3/1 hasta el 28/1 en el horario de 8 a 14 hs.

