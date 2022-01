Marcela Achával y Julio González, realizaron un viaje en bicicleta hasta la ciudad de Luján para pedir por todos los enfermos de cáncer

Ambos saladillenses cumplieron con la promesa y fueron recibidos por medios de prensa, familiares y amigos.

Una vez arribados a nuestra ciudad Marcela dialogó con nuestro medio para contarnos muy emocionada y feliz por haber logrado la promesa.

«Salimos el 1 de Enero dónde todo comenzó bajo una intensa lluvia que duró hasta Roque Pérez, fuimos parando cada quince minutos, pudimos arribar a Lobos continuando hacía Navarro, ahí pasamos la noche en carpa y continuamos al otro día para finalmente llegar a Luján, dónde pasamos el día y luego emprendimos la vuelta hacia Saladillo.

Con mucho calor sumado a las nueve pinchaduras de cubiertas que tuvimos que atravesar a la ida, pero con la hermosa sensación de haber logrado el objetivo.

Quiero agradecer a todos los que me acompañaron y ayudaron, a mis hijos, al resto de mi familia, a Estela de Avon que me dió las remeras, a la Municipalidad de Saladillo, a la Sub Secretaria de Deportes, a los medios de comunicación, un soporte muy importante para lograr todo lo prometido».

«Yo a mí amiga no la tengo más pero sé que estuvo acompañándome para lograr el objetivo, me siento muy feliz , agradezco a la familia de ella que en todo momento me acompañó, no voy a bajar los brazos ,voy a hacer un viaje a Tandil por el mismo objetivo, es muy importante para mí, me gustaría que esto siga , hay mucha gente con cáncer en Saladillo, ojalá pudiéramos lograr conseguir un lugar para realizar las terapias, conseguir los remedios que son muy caros, los tratamientos, que sabemos que es complicado para quien tiene la enfermedad y no tienen recursos, se le hace muy difícil atravesarla y pierden sus fuerzas, esperemos se pueda conseguir «.