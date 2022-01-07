Midú Junco Producciones estrenó el primero de sus dos filmes protagonizado por Mariano Martínez

AVANT PREMIERE EN BUENOS AIRES Y CÓRDOBA
MIDU JUNCO PRODUCCIONES ESTRENÓ EN SALAS DE TODO EL PAÍS EL FILM «YO, TRAIDOR», PROTAGONIZADO POR MARIANO MARTÍNEZ, ARTURO PUIG, JORGE MARRALE, OSVALDO SANTORO, MERCEDES LAMBRE y SERGIO SURRACO
JULIO MIDÚ Y FABIO JUNCO PRESENTARON JUNTO A SUS PRODUCTORES ASOCIADOS DE CÓRDOBA (PROTASOWICKI ENGLER Y CITA CON LA VIDA) Y DE EE.UU (ORAL ROBERTS) LA PELÍCULA QUE FILMARON ANTES DE LA PANDEMIA EN LOCACIONES DE RAWSON, CÓRDOBA Y TULSA (OKLAHOMA).
DESDE ESTE JUEVES 6 DE ENERO SE PROYECTA EN LAS SALAS MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS Y DURANTE LAS PRÓXIMAS SEMANAS SE EXTENDERÁ SU EXHIBICIÓN EN NUMEROSAS SALAS Y COMPLEJOS DE DIFERENTES CIUDADES Y PROVINCIAS. «YO, TRAIDOR» YA COSECHÓ FAVORABLE CRÍTICAS EN LOS MEDIOS NACIONALES Y EL APOYO DEL PÚBLICO QUE COLMÓ LAS CUATRO SALAS DE AMBAS AVANT PREMIERES, REALIZADAS EN BUENOS AIRES (CINE CABILDO MULTIPLEX) Y EN CÓRDOBA (HOYTS NUEVO CENTRO)
WWW.MIDUJUNCO.COM
TRAILER:
AVANT EN BUENOS AIRES:
PRIMERAS CRÍTICAS: https://www.youtube.com/watch?v=Ld_fPp0nG5s