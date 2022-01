ALGÚN DÍA NOS VAMOS A MORIR DE LA HISTORIETA DE CHARLES M.SCHULZ

«ALGUN DIA NOS VAMOS A MORIR SNOOPY» DIJO CHARLY Y SNOOPY CONTESTO: «CIERTO CHARLY, PERO LOS OTROS DÍAS NO». LA VIDA ES BREVE PERO TAMBIÉN BELLA Y MARAVILLOSA. NUESTRO DESAFÍO DIARIO DEBE SER CELEBRAR LA VIDA Y ADEMÁS DE INTENTAR LOGRAR EL DESARROLLO ´PERSONAL APORTAR AL BIEN COMÚN» CARLOS ANTONIO GOROSITO.

«El historietista estadounidense Charles Monroe Schulz (1922-2000) entre otros trabajos creó la tira cómica Peanuts, conocida en castellano bajo los títulos Carlitos, Charlie Brown y Snoopy o Rabanitos. Snoopy es un perro de la raza Beagle. El dueño de Snoopy es Charlie Brown. Hay una viñeta de Snoopy, en ella Charly le dice: – «Un día nos vamos a morir Snoopy» y a mi criterio el perrito le responde magistralmente – «Cierto Charly, pero los otros días no». Todos sabemos y más aún en estos tiempos que afecta a la humanidad y naturalmente a los argentinos la Pandemia del COVID que la vida es breve y frágil. Todos sabemos que nuestro destino final es la muerte para los que creemos entraremos en la Vida Eterna y los que no creen será la NADA o el MISTERIO. Pero si la vida es breve y frágil también es bella y maravillosa. Nuestro Quino ha puesto en boca de Mafalda esta frase: «La vida es linda, lo malo es que mucho confunden lindo con fácil «- La viñeta de Snoopy viene a cuento que todos los días cuando nos levantamos debemos pensar no en el día en que vamos a morir sino en todos los otros días en que viviremos. Por eso el desafío siempre será: «Celebrar la Vida». Por cierto que las vidas que se apagan de nuestros familiares, amigos y conocidos nos conmueven y nos causan profundo dolor y a veces la muerte puede llegar cuando menos la esperamos. Por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible que nuestros minutos, nuestras horas, nuestros días y nuestros años de vida sean vividos con plenitud, y que lo que hagamos pueda trascender nuestra existencia e incluso quedar en el recuerdo de quienes han tenido contacto con nosotros y nos sobrevivan. La vida es un regalo que hemos recibido y por lo tanto debemos honrarla diariamente. Honrar la vida es trabajar por el BIEN COMÚN, cada uno de nosotros podemos hacerlo en la medida de nuestras posibilidades y valiéndonos de los dones de los que nos ha dotado el Creador. Es cierto como dice Charly el personaje de la historieta que «un día nos vamos a morir», pero «los otros días no» como contesto Snoopy. Pues entonces tenemos que aprovechar esos días para «CELEBRAR LA VIDA» buscando la mayor realización personal posible sin perjudicar a los demás y al mismo tiempo hacer el mayor aporte que nos sea posible para lograr el BIEN COMÚN EMPEZANDO POR EL LUGAR DONDE VIVIMOS». Carlos Antonio Gorosito Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 8 de Enero de 2022