La lamentable decisión de Salomón de cerrar «La SagradaFfamilia»

«UN GOBIERNO AUTÉNTICAMENTE RADICAL JAMÁS CERRARÍA UN JARDÍN MATERNAL. SALOMON COMETE EL ERROR IMPERDONABLE DE CERRAR EL JARDÍN MATERNAL «SAGRADA FAMILIA» CARLOS ANTONIO GOROSITO.

«Lo que hoy es el «Jardín Maternal «Sagrada Familia» (LE QUEDAN POCOS DÍAS DE EXISTENCIA YA QUE EL INTENDENTE SALOMON HA DECIDIDO CERRARLO) fue creado el 31 de Julio de 1977 como un Centro de Promoción y Asistencia a la Comunidad durante la administración del Dr. Horacio Dionisio Ferré. Luego con el advenimiento de la Democracia siendo Gobernador el Dr. Alejandro Armendáriz e Intendente Francisco J. Ferro se transforma en Jardín Maternal el primero que ha tenido la ciudad de Saladillo. El 31de julio de este año el Jardín Maternal cumpliría 45 años de existencia: un motivo para festejar que ahora no tendremos por una decisión arbitraria y mezquina del Intendente Salomón. A partir de 1991 cuando asumí como Intendente Municipal por primera tome la decisión de construir más Jardines Maternales en nuestra ciudad dado el rol esencial que cumplen en la comunidad. Durante mi gestión municipal se construyeron los siguientes Jardines Maternales: El Jardín Maternal «Santa Ana» ubicado en la Av. Juan Carlos Dellatorre y Estrada en el Barrio «31 de Julio», El Jardín Maternal «Julito» en la calle Juan Claudio Demaría entre el número 1600 y 1700 (zona de Barrio Federal, Barrio 96 Viviendas, Nueva Cancha de Apeadero, Escuela Secundaria 6 etc. y el Jardín Maternal «Esperanza» ubicado en Toledo y Mariotto que incluye el Barrio del mismo nombre y zona de influencia, tomado en cuenta al «Sagrada Familia» nuestra ciudad totalizaba cuatro Jardines Maternales. El último Jardín Maternal que inaugure fue el «Jardín Esperanza » el 31 de julio de 2015 en el marco del 152 aniversario de Saladillo y ese mismo día puse la Piedra Fundamental para construcción de un nuevo Jardín Maternal, en el predio ubicado en las calles Juan B. Justo y Valentín Vergara. En mi discurso dije que licitaría la primera etapa de la obra durante la primera quincena de septiembre y así fue, también dije que mi intención era inaugúrarlo durante el año 2016. El 10 de diciembre de 2015 yo deje de ser Intendente Municipal y como era obvio no podría yo continuar con la obra, era obvio que debían continuarla las nuevas autoridades. Porque el Jardín Maternal lleva como nombre «LAUREANO»? En este lugar solía jugar al fútbol el niño Laureano Bruno hijo de Gustavo Ramón Bruno y María Ángeles Farías quién tiempo atrás había fallecido en un trágico accidente. Su madre me había solicitado el terreno para sede de una fundación que realizaría en homenaje a su hijo fallecido para atender la problemática de la infancia. Yo le manifesté que tenía en ese lugar previsto la construcción de un nuevo Jardín Maternal. Y que le pondría «Laureano» en homenaje al niño fallecido. Y le dije además que cuando constituyera la fundación evaluaría otorgarle otro terreno. A la fecha no se si la Fundación se ha creado y si funciona. El Jardín Maternal es un ente municipal y la Fundación sería una ONG (Organización no Gubernamental) otro ente, son dos cosas distintas. Y el homenaje al niño ya está dado con la imposición del nombre al Jardín Maternal. El Jardín Maternal «Laureano» iba a ser el quinto Jardín Maternal en nuestra ciudad. El 28 de julio de 2017 en el marco del 154 aniversario de Saladillo, el Intendente Salomón refuncionalizo el Jardín Maternal «Sagrada Familia» al menos así consta en la placa que colocó ese día, lo que implica que lo puso en condiciones de seguir siendo un Jardín Maternal. El actual Intendente ha resultado un obsesivo de la colocación de placas, me ha superado en ese sentido, algo que heredo de mis gestiones y potencio. Después de varios años el Jardín Maternal «Laureano» está concluido y listo para recibir una importante matricula de niños. El Intendente ha manifestado publicablemente que trasladará el «Jardín Maternal Sagrada Familia» donde debería funcionar el Jardín Maternal «Laureano». Entonces el Jardín al inaugurarse debería llamarse «Sagrada Familia» o en su defecto decir lisa y llanamente que cierra el «Sagrada Familia» y comienza a funcionar el «Laureano». El Intendente y sus funcionarios utilizan un mensaje y discurso mendaz y engañoso. Dicen que llevan el Sagrada Familia a un lugar mejor. Yo tenía previsto la creación de un nuevo Jardín Maternal el «Laureano». Pero el Intendente ha decidido trasladar la devaluada «Subsecretaría de Desarrollo Humano» donde funciona actualmente el Jardín Maternal «Sagrada Familia» con el cierre liso y llano de este Jardín. A casi siete (7) años de la colocación de la piedra fundamental de lo que iba a ser el quinto (5to) Jardín Maternal de Saladillo seguiremos teniendo cuatro Jardines Maternales. No hemos avanzado en nada. Lo único novedoso es el cambio de nombre al Jardín Maternal «Sagrada Familia» que ahora se pasara a llamar «Laureano». EN BUEN ROMANCE DEBO DECIR QUE EL INTENDENTE CIERRA EL «JARDIN MATERNAL SAGRADA FAMILIA». UN GOBIERNO AUTENTICAMENTE RADICAL JAMAS CERRARIA UN JARDIN MATERNAL. EL INTENDENTE SALOMON COMETE EL ERROR IMPERDONABLE DE CERRAR EL JARDIN MATERNAL SAGRADA FAMILIA».

Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 14 de Enero de 2022.