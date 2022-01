Faltan pocos días para que Salomón cierre el Jardín Maternal Sagrada Familia

«EL PTE. DEL HCD DR. ALEJANDRO PABLO MIGUEL ARMENDÁRIZ NO DEBE LAVARSE LAS MANOS EN EL TEMA DEL CIERRE DEL JARDÍN MATERNAL SAGRADA FAMILIA. SI ESTÁ EN CONTRA DE SU CIERRE DEBE DECIRLO PÚBLICAMENTE Y ACTUAR PARA QUE NO SE CIERRE. EL CIERRE DE SAGRADA FAMILIA ES UNA MEDIDA CONTRA EL PUEBLO.» CARLOS ANTONIO GOROSITO.

«El Intendente José L. Salomón se ha empecinado en demostrar que el círculo es cuadrado, y ha logrado que algunos crean que es así. Formuló esa expresión por el cierre del Jardín Maternal Sagrada Familia. Dice que no va a cerrar el Jardín Maternal Sagrada Familia y el Jardín dejará de funcionar en el mes de Febrero de acuerdos a los anuncios del propio Intendente. Confunde a la población diciendo él y sus funcionarios que no lo cierra sino que lo llevan a un lugar mejor. Pero lo cierto es que el primer Jardín Maternal de Saladillo: «El Sagrada Familia» cuyos orígenes se remontan al 31 de julio de 1977 y pronto va cumplir 45 años de vida cerrara por decisión del Intendente Salomón sus puertas en el mes de febrero. En los primeros días del mes de febrero quedaría inaugurado el Jardín Maternal «Laureano» en Juan B. Justo y Vergara donde trasladarían a todo el personal del «Sagrada Familia». Partiendo de la existencia del Jardín Maternal «Sagrada Familia» durante mis gestiones de gobierno y respondiendo a una necesidad creciente de nuestra población impulsé la creación de Jardines Maternales en distintos sectores de la ciudad. Se crearon durante mis gestiones de gobierno los Jardines Maternales «Santa Ana» (Barrio 31 de Julio y su zona de influencia), el Jardín Maternal «Julito» (zona del barrio Federal, Barrio Obrero, Barrio Apeadero y zona de influencia del Caps. San Roque) y el 31 de julio de 2015 deje inaugurado el cuarto Jardín Maternal: «El Esperanza» en el barrio del mismo nombre y su zona de influencia. Ese día se celebraba el 152 aniversario de Saladillo y desde el gobierno municipal colocamos la piedra fundamental del futuro Jardín Maternal «Laureano» en la zona del barrio de El Cementerio, Caps. Dr. Hilario Armendáriz y zona de influencia. Se trataba de la creación del quinto (5to) Jardín Maternal en nuestra ciudad. El nombre del Jardín se lo impuse en homenaje al niño Laureano Bruno hijo de Gustavo Ramón Bruno y María Ángeles Farías que murió trágicamente en el barrio y el solía jugar en e l predio donde yo tenía previsto la construcción del Jardín Maternal. Durante mi discurso dije que el Jardín que era una necesidad para nuestro Saladillo y que se licitaría la primera etapa en el mes de septiembre y así se hizo, de haber continuado como Intendente Municipal tenía previsto inaugurarlo entre los años 2016 y 2017 conforme a los plazos de construcción mismo. En el mes de agosto yo perdí las PASO frente al actual Intendente José L. Salomón de manera que mi mandato concluyó el 10 de diciembre de 2015. A casi 7 años de la colocación de la Piedra fundamental y el inicio de las obras del Jardín Maternal «Laureano» la BUENA NOTICIA es que la obra ya está terminada. Y la MALA NOTICIA ES QUE EL INTENDENTE SALOMÓN VA A CERRAR EL JARDÍN MATERNAL SAGRADA FAMILIA con el argumento de que en Saladillo sobran los Jardines Maternales y para llevar donde está hoy La Sagrada Familia las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Humano. Una mala e imperdonable decisión de nuestro Intendente. Un Gobierno Radical no debería cerrar ni escuelas ni jardines maternales como pretende hacerlo el Intendente. El día del descubrimiento de la piedra fundamental me acompañaron en la ceremonia entre otros representantes del pueblo y funcionarios la Prof. Zulma Patricia Mori, por entonces Directora Municipal de Jardines Maternales y el Dr. Alejandro Pablo Miguel Armendáriz quien por entonces era Diputado Provincial y me acompañaba como candidato a Primer Concejal en la lista que yo encabezaba en procura de mi séptimo mandato consecutivo como Intendente de Saladillo. Ambos Mori y Armendáriz además habían sido funcionarios y Concejales en mis anteriores administraciones municipales y avalaban mis políticas con relación a la creación de los Jardines Maternales. La Profesora Zulma Mori ha tenido la dignidad política de manifestarse públicamente contra el cierre del Jardín Maternal Sagrada Familia. El Dr. Alejandro Pablo Miguel Armendáriz, actual Presidente del HCD, parece que se ha «lavado las manos» en el tema. No se le conoce opinión publicada al respecto. Lo cual implica que está de acuerdo con el cierre del Jardín Maternal Sagrada Familia. De ser así después de tantos años de intentar defender el ideario radical en materia de educación me siento ampliamente defraudado por el Dr. Alejandro Pablo Miguel Armendáriz, porque está avalando una decisión contraria a los principios radicales. REITERO UNA VEZ MÁS ES MENTIRA QUE SOBRAN LOS JARDINES MATERNALES EN SALADILLO. Un gobierno radical jamás cerraría un Jardín Maternal. El Dr. A.P.M. Armendáriz no puede permanecer callado ante una decisión municipal de esta naturaleza. Si está en contra del cierre del «Jardín Maternal» que lo diga públicamente. Caso contrario está avalando su cierre. Dado el rol institucional que desempeña no puede mirar para otro lado. La medida de cerrar el Jardín Maternal Sagrada Familia de parte del Intendente Salomón es una medida contra el pueblo. Y A.P.M Armendáriz debe recordar que la lealtad es siempre con el PUEBLO y no solo lo debe recordar A.P.M Armendáriz sino todos los que son representantes del pueblo».

Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991- 2015), Saladillo 20 de Enero de 2022.