Jorge Negri sobre el cierre del maternal Sagrada Familia: “1 + 1 = 1 Una suma que no suma”

El gobierno municipal de Saladillo ha anunciado que en los próximos días se va a inaugurar un edificio totalmente nuevo para lo que fue denominado “Jardín Maternal Laureano” desde su planificación allá por mediados del año 2015 cuando se puso la piedra fundamental. Esto se corresponde con el primer término de la suma que encabeza este comentario, es decir una infraestructura reciente que cobra vida a partir de su puesta en funcionamiento.

Por otro lado, está el Jardín Maternal Sagrada Familia que funciona desde hace más de tres décadas en nuestra ciudad y cuyas actividades entiendo son valoradas y reconocidas por la mayoría de la comunidad. Este establecimiento vendría a ser el segundo sumando de la elemental ecuación que propongo analizar para llegar a un resultado muy simple y racional; esto es 2 entidades destinadas a atender cuestiones íntimamente vinculadas con el desarrollo de la niñez en las mejores condiciones posibles desde los primeros años de vida.

El anuncio referido en el primer párrafo también explica que el Jardín Sagrada Familia será trasladado al nuevo edificio del Jardín Laureano, por lo cual ambos institutos se unificarán en un único espacio, es decir se dispondrá de 1 centro de atención para los niños y niñas. Claro está que el nuevo edificio es amplio y fue concebido específicamente para la función que debe prestar, así se proyectó, así se empezó a construir por decisión de otra gestión de gobierno y así se terminó por decisión del intendente José Luis Salomón, haciendo las mayores inversiones de dinero en este sentido. Sin embargo, esta mayor y mejor disponibilidad de espacios no alcanza según mi criterio, probablemente errado, para que se dé una fusión que haga que la cuenta de cómo resultado = 1.

Las explicaciones dadas por el área de Cultura, Educación y Derechos Humanos del Municipio sobre esta unificación creo entender que se basan en que la matrícula de ambos jardines puede igualmente ser atendida desde un único espacio. Me permito cuestionar este razonamiento en un contexto social muy complicado con la percepción de que estamos ante una situación de incremento de la problemática en consideración.

Un nuevo jardín maternal que se crea trae aparejado mayores necesidades de inversión en gastos corrientes para solventar su funcionamiento, cuestión no menor y que no puede dejarse de lado en una evaluación de la decisión a tomar. Unificando seguramente el dinero sea menor y una administración que priorice este concepto se va a decidir por esta alternativa.

Me parece mucho más acertado buscar mayores recursos que permitan ampliar el estado presente en este tema, agrandando, no achicando. Habiendo formado parte de la asamblea realizada a fines del año pasado en el Concejo Deliberante que aprobó una adecuación de los montos que deben abonar los contribuyentes de la comunidad saladillense entiendo que en ese contexto hubiera sido posible atender a este mayor costo. Creo que ese es el camino y en este convencimiento me manifiesto en desacuerdo con la medida tomada, la cual merecería ser reconsiderada

Jorge O. Negri

DNI 16.814.522