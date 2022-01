AUGUSTO ULDERICO «PIRINCHO» CICARE (25-07-1937- 25-01-2022)

«PIRINCHO» CICARÉ NO HA MUERTO SOLO SE HA HECHO INMORTAL PORQUE LOS GRANDES HOMBRES NO MUEREN CUANDO MUEREN, PERMANECEN VIVOS EN LA MEMORIA COLECTIVAS DE SUS PUEBLOS» CARLOS ANTONIO GOROSITO.

«El Ciudadano Ilustre, el Hijo Dilecto de Saladillo, se hizo inmortal, porque los grandes hombres no mueren cuando mueren, viven eternamente en la memoria colectiva de su pueblo, de su gente. Augusto Ulderico Cicaré nació en la querida Polvaredas un 25 de mayo de 1937, cuando la Patria celebraba sus 127 años de vida. Grande, Inmenso, Vasto, Enorme, Genio y habría que inventar muchos adjetivos y en grado superlativo para definir la dimensión de quién hoy nos ha dejado en la vida terrenal. Al mismo tiempo lo acamparon durante toda su vida otros atributos: la humildad, la sencillez, la llaneza, la simpleza, la sinceridad, su espíritu noble. Alguna vez John Lennon dijo de sí mismo» si los genios existen, uno de ellos soy yo». Los genios existen y sin duda alguna «Pirincho» Cicaré era uno de ellos. Fue un saladillense universal, si universal el mundo de la aeronáutica lo hizo conocido en su mundo. Los helicópteros lo hicieron conocido en el universo. Muy precoz, tal vez a los 19 años, en su Polvaredas natal soñó con fabricar un helicóptero, soñó, soño, pero puso esfuerzo y acción y convirtió sus sueños en realidad. Autodidacta innato. De tanto en tanto en distintos lugares del mundo se suelen dar las excepcionalidades de que existan en alguna de las comunidades personas EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN. Una de esas excepcionalidades, una de esas personas extraordinarias la hemos tenido en Saladillo y fue «Pirincho» Cicaré. Fue tocado por la «varita mágica» para ser inventor, para ser creador. Imaginación le sobraba. Armó un motor diésel para hacer funcionar la heladera de su madre en Polvaredas. Vinieron con el devenir del tiempo innovaciones e inventos varios: motores diésel, bombas de aceite, kits conversores para motores, etc,etc. Pero lo que marcó a fuego su vida fueron los helicópteros. Sus helicópteros modelos biplaza y monoplazas, civiles y también de uso militar. Y el espectacular simulador de vuelo tal vez único en el mundo. A principios de la década del ’60 el señor Santiago Gonzalez Valdez era camarógrafo de la Presidencia de la Nación y estuvo destinado a cubrir los actos del centenario de Saladillo. Enterado de la existencia de Cicaré, de sus trabajos lo fue a ver a Polvaredas. Gonzalez Valdez le informó al Presidente Dr. Arturo Illia sobre las actividades de Cicaré. El Presidente Illia lo recibe a Cicaré y trata de facilitarle todo,pero el golpe de 1966 y la caída de Illia lo trunca todo según comentó el propio Cicaré un reportaje. Los saladillenses sabemos de las visitas que le realizó Juan Manuel Fangio, las de Juan Manuel Bordeu. Luego vinieron los reconocimientos y distinciones para «Pirincho» si mal no recuerdo en 1969 fue premiado como uno de los diez jóvenes sobresalientes en un concurso del Banco de la Pcia. de Buenos Aires. Medalla de Oro como Inventor en Suiza. A partir del año 1991 cuando fui electo Intendente Municipal y hasta que deje de serlo en 2015 tuve una intensa relación con «Pirincho» lo acompañe en numerosas gestiones y en nombre del pueblo de Saladillo le preste todo el apoyo que fue posible a sus emprendimientos. Promoví además en mi primera gestión de Gobierno su declaración como Ciudadano Ilustre, luego se le impuso el nombre de Augusto Ulderico Cicaré a la Avenida que pasa frente a su fábrica de helicópteros. Una calle en su Polvaredas Natal lleva su nombre, cuando funde la Biblioteca de Polvaredas decidí ponerle su nombre en reconocimiento a su trayectoria. Pirincho ha sido de alguna manera un educador, a difundido valores culturales y era justo que en su suelo natal un Centro Cultural llevara su nombre en este caso la Biblioteca Municipal del lugar. Cuando regresó de Suiza premiado con la Medalla de Oro tuve el honor de entregarle las llaves de la ciudad. En noviembre de 2013 «Pirincho» fue designado miembro honorario de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, lo acompañe junto a su familia en el acto de entrega de la distinción. El Decano de la Facultad, Dr. Ing. Marcos Actis nos dijo y luego lo repitió en el discurso ante los estudiantes y el público presente que él había decidido estudiar ingeniería aeronáutica inspirado en el trabajo de Cicare, haberlo conocido a Pirincho lo motivó a estudiar la carrera. Pirincho Cicaré era vastamente conocido y valorado en el mundo de la aeronáutica y de la aviación. Quienes de alguna manera estaban vinculados con el mundo de los helicópteros y de la aviación sabían perfectamente quién era «Pirincho». Las revistas especializadas lo mencionan. En 1987 viaje a la Antártida con una Delegación de Periodistas, Funcionarios, Políticos y Militares en el «Bahia Paraiso».Yo estaba hablando de Saladillo y se acerca un Coronel o General no recuerdo bien la graduación militar y me pregunta por «Pirincho » Cicaré y empezamos hablar de él. Fue emocionante hablar de un coterráneo tan importante en el continente blanco. En bares de Washington, Madrid, París o Roma me encontré con argentinos de cualquier lugar del país que conocían de la trayectoria de Cicare. La última vez fue en Sydney cuando me identifique como saladillense un argentino me dijo: «yo le compre un helicóptero a Cicaré». Todo eso como saladillense me llenaba de orgullo. En todos estos años que me fui relacionado con «Pirincho» se fue creando una relación de afecto recíproco. Sabiendo de mi afición por las corbatas toda vez que viajaba al exterior me traía una de regalo. Los seres humanos somos finitos y por lo tanto nuestra existencia en este mundo es limitada en algún momento nos toca partir hacia la vida Eterna. El 25 de enero Augusto U. Cicaré fue convocado por el Señor, «Pirincho» era un hombre de fe. Ahora estará junto al Supremo Hacedor proponiéndole alguna de sus genialidades. Si bien todos sabemos de la inexorabilidad de nuestro destino. Cuando tuve conocimiento de que «Pirincho» ya no estará más físicamente entre nosotros, una gran tristeza invadió todo mi ser. Porque no solo nos deja el Ciudadano Ilustre, El Inventor Genial, el Talento entre los Talentos, nos deja el conciudadano, el hombre humilde y común que todos quisimos. A Pirincho todos lo querían porque era un ser querible. Era alguien imposible de no querer y esto era independiente de su condición de GENIO. Soñó Grandes Sueños y Muchos convirtió en realidad. Algunas frustraciones se habrán cruzado en su camino. Pero tenía la fortaleza de todos los leones del universo para no darse por vencido. Repito «Pirincho» no ha muerto solo se ha hecho inmortal porque los grandes hombres no mueren cuando mueren permanecen vivos en la memoria colectiva de su pueblos. Igual vamos a extrañar la presencia física del Gran Pirincho», Carlos Antonio Gorosito Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 26 de Enero de 2022.