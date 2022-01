Hace 120 años nació Crisologo Larralde

«AL RECORDAR EL 120 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE LARRALDE, ESTAMOS RINDIENDO HOMENAJE AL PADRE DEL ARTÍCULO 14 BIS DE NUESTRA CONSTITUCIÓN NACIONAL. NADA MÁS Y NADA MENOS QUE LA SÍNTESIS UN PROGRAMA SOCIALDEMÓCRATA Y LOS DERECHOS SOCIALES DE LOS CIUDADANOS CON RANGO CONSTITUCIONAL» CARLOS ANTONIO GOROSITO.

«Hace 120 años el 29 de Enero 1902 nació una de las figuras más importantes de la Unión Cívica Radical, que también dejó su sello indeleble en la política nacional. Se trata de Crisologo Larralde. Cuando pensamos en un radicalismo que impulse y actualice los principios ideológicos fundacionales de la UCR recurrimos a Larralde. Cuando pensamos en el radicalismo que soñaron y practicaron Alem e Yrigoyen pensamos en Larralde. Cuando pensamos en un radicalismo que no sea «gorila» y al mismo tiempo defiende las libertades públicas, los derechos humanos y el sufragio Crisologo Larralde es la referencia inevitable. Cuando soñamos con una Argentina con Justicia Social e Igualdad de Oportunidades y que el radicalismo sea protagonista y actor activo de ese proceso pensamos en Larralde. La figura, la trayectoria y el apostolado cívico de Crisologo Larralde en el radicalismo y en la política argentina lo convierten en una figura imprescindible de la Argentina de estos tiempos y la Argentina de siempre. El 23 de febrero se cumplirán 60 años de su muerte. Ya no está físicamente entre nosotros. Pero su pensamiento es clave en el ideario radical. Larralde es todo un símbolo en la UCR por sus luchas, por sus posiciones ideológicas, por ser el predicador constante de la justicia social y los derechos de los trabajadores a punto tal que el artículo 14 bis de nuestra Constitucional Nacional se debe a su lucha e inspiración y como escribió en alguna oportunidad el Dr. Raúl Alfonsín ese texto: «… constituye una especie de homenaje nacional permanente al gran luchador social». «. Larralde era un defensor de la clase trabajadora, era una constante en sus discursos expresar en aquellos tiempos: «El radicalismo debe estar al servicio de la clase trabajadora. Ningún partido se honrará más a sí mismo que luchando por emancipar a los obreros de todas las servidumbres que lo aplastan.» Pero al mismo tiempo promovía la defensa de la industria nacional y lo hacía en estos términos: «Es indispensable la decidida protección de la industria argentina. El gobierno no debe encomendar a la industria extranjera ni un solo abastecimiento que pueda ser realizado por nuestras fábricas y talleres, por nuestros técnicos y obreros…». Larralde es una referencia para los radicales, lo fue en mi juventud y lo sigue siendo todavía, debe serlo también para las nuevas generaciones de nuestro partido y también de la política argentina. Fue uno de nuestros próceres partidarios que mejor interpretó cuál debía ser el rol de la Unión Cívica Radical en la Argentina. Sus sueños, sus luchas y sus esfuerzos como él muchos otros tantos correligionarios y argentinos quedaron sintetizados en el artículo 14 bis de nuestra Constitucional Nacional que constituye verdadero programa social que se debe hacer realidad aún en nuestro querido país. Siendo Presidente del Comité Nacional del radicalismo fueron numerosos los viajes que realizó a la ciudad de Santa Fe donde se realizaba la Convención Constituyente de 1957 para garantizar la inclusión del artículo 14 bis. Crisólogo Larralde que conoció en carne propia lo que significaba el trabajo infantil, que conoció las necesidades propias de un hogar humilde pero digno, demostró en todo su accionar como militante y dirigente hacía dónde debía encaminarse el radicalismo, haciendo práctica la premisa de Leandro N. Alem de que la Unión Cívica Radical tenía por causa principal» la causa de los desposeídos»- El legado que nos dejó Larralde a nosotros y la posteridad es ese símbolo de la Justicia Social que quedó plasmado en nuestra Constitución Nacional. Al recordar el 120 aniversario de su nacimiento, estamos recordando al Padre del artículo 14 bis de nuestra Carta Magna. Nada más y nada menos que la síntesis de un programa socialdemócrata.» Carlos Antonio Gorosito. Ex – Intendente Municipal (1991-2015) Ex – Presidente del Comité de la Pcia. de Bs.As de la UCR (2005-2007), Saladillo 29 de Enero de 2022,.