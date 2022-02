Salomón volvió a asumir como Intendente

Tras estar de vacaciones y ser reemplazado interinamente por Alejandro Armendariz, José Luis Salomón volvió a ocupar su cargo de Intendente Municipal. «Le agradezco especialmente a Alejandro por la seriedad, la responsabilidad, el compromiso y la solidaridad con el equipo. Creo que todo lo que se ha hecho en estos 14 días ha sido acertado, especialmente la decisión que se tomo con la despedida de Pirincho Cicaré en este ámbito», dijo.

«Volvemos con muchas ganas, fuerzas y entusiasmo. Pude aprovechar estos 14 días de vacaciones, para descansar y fundamentalmente acompañar a mi familia, que me cuesta hacerlo durante todo el año», agregó.

«Lamento profundamente lo de Pirincho, me causó muchísimo dolor y tristeza. Si por algo sentí no estar en Saladillo fue por ello. Me queda la alegría de haberlo conocido, de haber convivido con él y disfrutar su forma de ser y sus sanas locuras», completó.