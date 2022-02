HOY ES UN GRAN DIA: SE INAUGURA EL JARDIN MATERNAL “LAUREANO”

“IMPULSE LA CREACIÓN E INICIE LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN MATERNAL “LAUREANO” SIENTO TRISTEZA NO ESTAR EN EL ACTO INAUGURAL .NO CONCURRO PORQUE NO QUIERO CREAR TENSIÓN EN EL MISMO, EN MI DISCURSO ME REFERIRÍA ADEMÁS DE LA INAUGURACIÓN DEL “LAUREANO” AL “SAGRADA FAMILIA” AL QUE NO HUBIESE CERRADO NI EBRIO NI DORMIDO. HOY DEBE SER UN DÍA DE FESTEJO POR LO TANTO YO NO DEBO ESTAR PRESENTE” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“Hoy las autoridades municipales de Saladillo encabezadas por el Intendente Salomón dejarán inaugurado el edificio del Jardín Maternal “Laureano” y consecuentemente dejará habilitado los servicios que presta el mismo. Como ya lo he expresado en reiteradas oportunidades este Jardín Maternal fue creado durante mi última gestión de gobierno en el año 2015. Licite la primera etapa de la obra en Septiembre de ese año. Mi mandato concluyó en diciembre de 2015, y era obvio que debía ser mi sucesor quién continuara y concluyera la obra. Debo manifestar nuevamente que le impuse el nombre de “Laureano” en homenaje al niño Laureano Bruno Farías que falleciera trágicamente y que solía jugar en el terreno donde ahora está construido el Jardín Maternal. Mi decisión de crear este Jardín Maternal fue respondiendo a una necesidad comunitaria y para darle continuidad a la política de creación de Jardines Maternales que impulse durante mis gestiones de gobierno. Después de casi siete (7) años de haberse iniciado la obra es un hecho auspicioso que hoy se inaugure. El día 25 de Enero recibí por parte de la Secretaria de Gobierno Sra. Viviana Rodríguez la invitación para participar del acto inaugural en estos términos: “Te envió la invitación para el próximo 1° de febrero día que se inaugurará el Jardín Maternal “Laureano”. La Obra es una realidad, en gran parte, por tu decisión política. Por eso, tú presencia es muy importante y también que hagas uso de la palabra.” Es cierto lo que dice la Secretaria de Gobierno crear el Jardín Maternal “Laureano” fue una decisión política que tome oportunamente. Crear Jardines Maternales fue una de las características de mis gestiones de gobierno. Cuando pensé en la creación de este nuevo Jardín Maternal jamás pensé en cerrar otro Jardín Maternal. NI EBRIO NI DORMIDO HUBIESE TOMADO LA DECISIÓN DE CERRAR EL JARDÍN MATERNAL “SAGRADA FAMILIA”. Debo comunicarle a la comunidad que he tomado la DECISIÓN DE NO CONCURRIR al acto inaugural de una obra y servicio educativo que imagine, gesté e impulse. Esta decisión me produce tristeza. Pero no asisto para no empañar un acto que debe ser de festejo y de celebración. Y hago esta afirmación porque cuando me tocara hacer uso de la palabra iba a rescatar la decisión y acierto de crear un nuevo Jardín Maternal, explicar porque se creaba en ese barrio, porque le impuse como nombre “Laureano” y obviamente rescatar la importancia de los Jardines Maternales en nuestra comunidad que es pionera en la región con este servicio educativo. Pero al mismo tiempo censuraría con dureza conceptual la decisión del Intendente Salomón de cerrar el Jardín Maternal “SAGRADA FAMILIA”. Como por razones obvias el Intendente cierra la serie de discursos se vería obligado a contestarme y yo volvería tomar la palabra para refutar lo que pudiera responderme el Intendente. En un acto tan significativo en la que se inaugura un servicio educativo y se rinde un homenaje a un niño que falleció trágicamente, una confrontación discursiva entre un ex – Intendente de Saladillo y el actual Intendente sería lo más parecido a un sainete, a una situación grotesca. Hoy debe ser un DIA de FESTEJO para quienes concurran a la inauguración y particularmente para la familia del niño a quién se le tributa el homenaje.Prefiero quedarme hoy con la tristeza de no participar en el acto y con el dolor del cierre del Jardín Maternal “Sagrada Familia” y evitar al mismo tiempo generar un momento de tensión. La comunidad ya sabe que he tomado la decisión en su momento de construir el Jardín Maternal “Laureano” y de que me opongo al cierre del Jardín Maternal “Sagrada Familia”. Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 1 de Febrero de 2022.