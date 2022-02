Se inauguró el edificio del Jardín Maternal “Laureano”

Ubicado en Juan B. Justo y Vergara, el jardín que lleva el nombre en homenaje al pequeño Laureano Bruno, reemplazará al Jardín “Sagrada Familia”, cuyo edificio actual será destinado al área municipal de Desarrollo Humano.

“Gracias a todos por acompañarnos, en especial gracias a la familia de Laureano. Es un momento muy especial para todos, también lo es para mí como intendente”, comenzó su discurso el Intendente José Luis Salomón.

“Se ha dicho mucho, para mi gusto demasiado y no de la manera adecuada. Podemos compartir o no las decisiones institucionales y políticas, pero hay cosas negativas que no le hacen bien a lo público y no debemos consumir todo lo negativo”, agregó.

“Cuando llegamos a la gestión pública creíamos que el Jardín Maternal Laureano, como la Biblioteca de Del Carril o la sede del CURS debían ser terminados, porque había una decisión política del anterior Intendente. Acá había cimientos y esta gestión decidió terminar la obra”, continuó.

“Este jardín tiene la capacidad de 144 alumnos, sumado a todos los demás y la cantidad profesores y maestros que tenemos, tenemos una capacidad de 344 para los niños hasta los 2 años. Este edificio tiene 5 salas, una multiedad, y si tuviéramos la necesidad de ampliarlo podríamos tener la vacante para 160 niños más. Cuesta mucho hablar de estos datos en un día tan emotivo, pero tenía que hacerlo”, añadió.

“Respeto muchísimo y reconocí los éxitos de las gestiones anteriores, de Francisco Ferro y Carlos Gorosito, ellos fueron mis precursores y formaron gran parte del éxito y del desarrollo del pueblo, no puedo negarlos ni desprestigiarlos, se merecen mi respeto de todos los días, pero quiero que me dejen gobernar y me respeten dignamente”, completó.

María de los Ángeles Farías, mamá de Laureano, recordó con mucho cariño a su hijo quien falleció en un accidente el 7 de mayo de 2013, por quien hoy este nuevo jardín levantado en el predio donde jugaba en su barrio. Agradeció al ex intendente Carlos Gorosito quien inició la obra y propuso el nombre del pequeño, y al intendente Salomón por continuar la obra y terminarla.

“Es un día soñado para nuestra familia. Me prometí y le prometí a Laureano transformar este inmenso dolor en amor en su honor, siempre de pie y en su honor, rota pero de pie en su honor. Está más presente que nunca”, dijo.