DECRETO MUNICIPAL

Con la firma del Intendente Municipal Ing. José Luis Salomón y la Secretaria de Gobierno Prof. Viviana Rodríguez, se dio a conocer el decreto correspondiente mediante el cual se propone al Congreso de la nación Argentina, que se declare a la Ciudad de Saladillo como Capital Nacional del Helicóptero Argentino. Asimismo se dispone la creación de una escultura o monumento en honor a Augusto Ulderico «Pirincho» Cicaré, la cual deberá emplazarse en la rotonda próxima a construirse en la intersección de la Ruta Nacional N° 205 y Av. Sanguinetti de la ciudad de Saladillo.

Saladillo, 03 de febrero de 2022

VISTO el legado que nos ha dejado Augusto Ulderico «Pirincho» Cicaré tras su fallecimiento ocurrido el día 26 de enero de 2022, a los 84 años de edad, luego de dedicar su vida a la concreción de sus sueños y el desarrollo de proyectos innovadores; y

CONSIDERANDO que a muy temprana edad comenzó a vislumbrarse aquella personalidad ingeniosa, más precisamente a los 11 años de edad cuando construyó su primer motor de cuatro tiempos con el cual hizo funcionar un lavarropas; continuando a los 12 años con la conversión del motor de un automóvil naftero, utilizando gas envasado como combustible y con solo 18 años de edad, desarrolla y fabrica totalmente un motor diesel de dos tiempos;

QUE este autodidacta por excelencia, a raíz de una revista que tuvo en sus manos cuando niño, comenzó a soñar con la construcción de un helicóptero y en ese sentido fue trazando su rumbo;

QUE en el año 1958 y con 21 años de edad concreta su sueño, fabricar y volar su primer helicóptero, el CICARE CH-I; pasando a ser la primera aeronave de este tipo desarrollada y construida en Sudamérica;

QUE a este le siguieron el helicóptero CICARE CH-2; el primer simulador de vuelo construido en Sudamérica; el helicóptero CICARE CH-3; su cuarto modelo de helicóptero, el monoplaza CICARE CH-4; el CICARE CH- 5 desarrollado para uso agrícola a raíz de la firma de un convenio con la Fuerza Aérea Argentina; el mini-helicóptero CICARE CH-6, un monoplaza con sistema de comando totalmente innovador presentado con singular éxito en 1990 en la Convención Experimental Aircraft Asociation de U.S. (Oshkosh); el CICARE CH-7 modelo que realiza demostraciones de vuelo en Brasil y es presentado en el Meeting Internacional de Ultralivianos en Bassano del Grappa, Italia, y en la Convención de Oshkosh; el CICARE CH-8 UL, helicóptero de tipo ultraliviano, biplaza, bimotor; el CICARE SVH-3, Simulador / Entrenador de Vuelo para Helicópteros que revolucionó el sistema de enseñanza en el mundo entero por sus características únicas –patentado en Argentina y Estados Unidos; el CICARE CH-11C, helicóptero contra rotante con un sistema inédito de mando de paso variable; el CICARE CH-12, helicóptero biplaza de uso deportivo; el CICARE CH-14;

QUE sin dejar de lado su pasión por los helicópteros continúo desarrollando invenciones vinculadas a la mecánica de los automóviles;

QUE todos esos proyectos que primero fue soñando y luego plasmando en la realidad, le valieron innumerables reconocimientos a nivel local, provincial, nacional y también internacional;

QUE recibe la distinción Amigo de la Fuerza Aérea Argentina, entregándole el diploma el Presidente de la Nación, Carlos Menem; el Consejo Profesional de la Ingeniería Aeronáutica y Espacial le otorga a la Matrícula Honoraria de Ingeniero Aeronáutico y Espacial; obtuvo el reconocimiento de la Federación Internacional de Inventores (IFIA) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); recibe la Orden al Mérito Newberiano y es incorporado como miembro de Honor al Instituto Nacional Newberiano; la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata lo distingue nombrándolo Miembro Honorario;

QUE a nivel local mediante Resolución 18/1993 el Honorable Concejo Deliberante de Saladillo lo declara Personalidad Ilustre de Saladillo; por Decreto Nº 10/99, ese mismo cuerpo impone el nombre de Augusto Ulderico Cicaré al acceso que comienza en la Rotonda de la Ruta 205 hasta el Aeródromo Provincial de nuestra ciudad, tramo en el cual se encuentra ubicada la planta industrial de Cicaré Helicópteros S.A.; por Decreto 1282/2012 el Departamento Ejecutivo Municipal le impone el nombre de Augusto Ulderico Cicaré a la Biblioteca Popular y Municipal ubicada en la localidad Polvaredas –de donde es oriundo- y; mediante Ordenanza N° 2724 (H.C.D. N° 44/2012) se declaró a la ciudad de Saladillo como Capital Nacional de Helicóptero;

QUE desde la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y mediante ley 15.138 se declaró a la ciudad de Saladillo como «Capital Provincial del Helicóptero Argentino»;

QUE asimismo en el año 2014 se presentó en el Congreso de la Nación Argentina un proyecto de Ley para que se declare a la Ciudad de Saladillo, Provincia de Buenos Aires «Capital Nacional del Helicóptero Argentino»;

QUE el referido proyecto presentado con el aval de los legisladores Omar Arnaldo Duclos, Héctor Ricardo Daer y Fabián Francisco Peralta no ha logrado convertirse en Ley;

QUE el Instituto Nacional Newberiano, ha propuesto que el día 18 de marzo sea declarado «Día del Piloto de Helicópteros Argentino, en reconocimiento y homenaje al primer vuelo realizado por Augusto Ulderico Cicaré, en una aeronave de ala rotativa totalmente construida a raíz de su inventiva;

QUE la empresa Cicaré S.A. continúa el camino de innovación y desarrollo que Augusto Cicaré iniciara años atrás, no solo con los tradicionales monoplaza y bi plaza, sino también, con procesos de investigación y adopción de nuevas tecnologías como el proyecto RUAS -en conjunto con el INVAP y Marinelli Technology;

Por todo ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE SALADILLO, en uso de sus facultades

D E C R E T A

ARTICULO 1: Proponer al Congreso de la Nación Argentina se declare a la Ciudad de Saladillo -Provincia de Buenos Aires- «Capital Nacional del Helicóptero Argentino».

ARTICULO 2: Disponer la creación de una escultura o monumento en honor a Augusto Ulderico «Pirincho» Cicaré, la cual deberá emplazarse en la rotonda próxima a construirse en la intersección de la Ruta Nacional 205 y Av. Sanguinetti de la ciudad de Saladillo.

ARTICULO 3: Comunicar, a fin de que tomen razón las correspondientes oficinas y cumplido dar al Registro Oficial de Decretos.

DECRETO 348/2022