La foto que NO SERA.

Las faltas, ausencias, siempre angustian, nos dejan una carga negativa en el alma. Más cuando es por culpas, responsabilidades nuestras. La vida con ejemplos simples nos muestran las miserias, muchos ven perfecto a 1 km, pero son incapaces de ver los números de celular en la pantalla, y la pantalla es nada menos que el HOY. Seguro que habrá fotos, discursos, lagrimas, todos ellos innecesarios, porque tendría que haber sido, alegría, abrazos y palabras llenas de historias y recuerdos, porque durante mucho tiempo se pidió, se habló, se prometió, pero las miserias, mezquindades, hoy nos dicen que la foto No será. Mil palabras, frases, surgen, pero solo una tiene sentido. Más vale tarde que Nunca, pero es así? Tarde es Tarde. Nunca, no se sabe. Responsabilidades, miles, nada fuera de la le ley, pero si en el código social, repudiable, porque no fueron otros lo que no lo hicieron, son los mismos que hoy lo hacen. No menciono tu nombre por es demasiado grande, es innecesario decir por qué, pero a vos GENIO ¡!!, solo puedo decir esa sola palabra. PERDON; PERDON, GENIO. Y Sigue tu vuelo P I R I N C H O !!!!!.

S.G.U.C.

. Ubios Cano