HACE 20 AÑOS FALLECIÓ CÉSAR “CHACHO” JAROSLAVSKY

“El 7 de enero de 2002 murió a los 73 años murió Nahum César Jaroslavsky, había nacido en la ciudad de Paraná (Entre Ríos) el 3 de mayo de 1928. Fue un político de máxima confianza del Dr. Raúl Alfonsín a quien acompaño activamente en sus luchas partidarias y cívicas. Con la recuperación de la Democracia en 1983, fue electo Diputado Nacional y presidió el Bloque de Diputados de la UCR hasta 1991. Lo conocí mucho antes de esa fecha y en las reuniones del Movimientos de Renovación y Cambio a las que supe concurrir acompañando al Dr. Alejandro “Titán” Armendáriz lo escuche exponer su pensamiento. Recuerdo que alguna vez junto a “Titán” compartimos un café en un Bar de la esquina de Alsina y Entre Ríos a pocas metros del Comité Nacional partidario, siendo yo Secretario del Comité de la Pcia. de Buenos Aires(1985-1987) dela UCR durante la Presidencia del Dr. Juan Manuel Casella lo visitaba en su despacho de la presidencia del Bloque de Diputados Nacionales. Fue un hábil parlamentario. Para las elecciones generales de 1987 yo era candidato a Diputado Provincial y Francisco Ferro a su reelección como Intendente Municipal, en esa oportunidad el “Chacho” visitó Saladillo donde participó de un acto partidario en apoyo de nuestras candidaturas. Cuando falleció el “Chacho” sus restos fueron velados en el Parlamento Nacional. El Dr. Alfonsín al despedirlo dijo entre otros conceptos: «Tenía una amistad entrañable con este gran entrerriano y gran político, que es un ejemplo para todos» y aseguró que «tuvo todas las virtudes y un corazón enorme». «Significó mucho para la política. Estuvo con nosotros permanentemente, trabajando siempre al servicio del país, y murió pobre, como corresponde» fueron otros de los conceptos de Alfonsín hacia el “Chacho”. César “Chacho” Jaroslavsky nos enseñó: “SER BUEN OPOSITOR ES OPONER UN PROYECTO SIN DESBARRANCAR LOS PUNTOS EXITOSOS. POR ESO DEBEMOS FORTALECER LAS INSTITUCIONES Y NUESTRO SISTEMA DE PARTIDOS PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA”. Hoy lo recordamos no solo como un gran radical, sino como un gran demócrata que jugó un rol fundamental en los tiempos iniciales de la recuperación del sistema democrático.” Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015) Ex – Presidente del Comité de la Pcia. de Bs.As de la UCR ( 2005-2007), Saladillo 7 de febrero de 2022.