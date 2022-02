A LOS 83 AÑOS NOS DEJÓ ALICIA ELVIRA DI BENEDETTO DE VIUDA DE OLIVERIO.

«ALICIA FUE CONSEJERA ESCOLAR DURANTE MI PRIMERA GESTIÓN DE GOBIERNO. COMPARTIMOS LA VISIÓN DE QUE EL FUTURO DE UN PAÍS SE JUEGA EN LAS AULAS, QUE LA EDUCACIÓN ES LA PIEDRA BASAL DE UNA SOCIEDAD JUSTA E INCLUSIVA. POR ESOS VALORES TRABAJO ALICIA. LE AGRADECEMOS SU APORTE COMUNITARIO» CARLOS ANTONIO GOROSITO.

«Ayer 7 de Febrero por la tarde-noche me dieron una noticia que me causó profunda tristeza. Precisamente la tristeza es un sentimiento que nos hace sentir apenados, afligidos, compungidos…por un acontecimiento que nos suele ocurrir en la vida, como lo es el caso de la pérdida de un ser querido. Ayer a los 83 años dejó este mundo para pasar a la Vida Eterna la Sra. Alicia Elvira Di Benedetto viuda de Oliverio una persona muy querida por la comunidad educativa de su tiempo ya que fue docente y dejó gratos recuerdos por los establecimientos educativos por los que paso y en particular en sus alumnos. Alicia fue muy querida por todas las personas que llegaron a tratarla. Y por supuesto por quién esto escribe. Alicia era una persona querible. Quién podía no quererla? Cuando alguien la conocía ya la empezaba a querer. Alicia era una mujer solidaria por definición, siempre preocupada y ocupada en cómo podía ayudar y servir a los demás. Vivía a pocas cuadras, casi a metros de su querida Escuela n°26 (en pleno Barrio Apeadero) donde fue docente y también dejó su huella. Yo la conocía por el hecho de ser nuestra convecina. En un tramo de mi vida, durante la etapa juvenil, viví en San Martín casi esquina Zamorano. Para llegar al centro de la ciudad o al Banco Local (actual Credicoop) donde yo trabajaba me desplazaba por la Av. Rivadavia donde estaba ubicada la vivienda familiar de Alicia. De manera que fueron innumerables las veces que me paré a charlar con ella de cosas de la vida y fundamentalmente de educación. Varias veces me llevó en su auto hasta mi lugar de trabajo y otras tantas veces la atendí en el Banco en mi carácter de empleado. Se creó entonces un afecto recíproco entre ambos. Pude comprobar que tenía un compromiso activo con la educación pública. A partir de 1983 fui electo Concejal, luego en 1987 fui electo Diputado Provincial, yo ya no vivía más en el barrio de Alicia, me había trasladado con mis padres y mis hermanos a otro barrio de la ciudad donde también alquilábamos. En el año 1991 emprendí uno de los desafíos más importantes de mi vida política ser candidato a Intendente Municipal por la Unión Cívica Radical e intentar convertirme en el nuevo Intendente de nuestra querida ciudad de Saladillo. Sabiendo del compromiso de Alicia E. Di Benedetto con la educación no dude en invitarla a que me acompañara en la lista como Candidata a Consejera Escolar. Ella no dudo en aceptar mi propuesta e íntegro la lista junto a Ramona Massaccesi y Silvia N . Paoltroni y lo hizo con una activa militancia y con fuerte compromiso comunitario. El 8 de septiembre de 1991 fui electo como nuevo Intendente Municipal y Alicia como Consejera Escolar. Ya como Consejera Escolar demostró en forma práctica su compromiso con la educación en general y la de gestión pública en particular. Fueron muchas las inquietudes que acercó al municipio vinculadas con los establecimientos educativos del distrito y en particular con la escuela de su barrio: la Escuela 26, por suerte durante mis mandatos pudimos concretar esas inquietudes, que eran la inquietudes de toda la comunidad educativa de la mencionada escuela, basta simplemente con observar hoy el edificio actual del mencionado establecimiento educativo. Compartíamos con Alicia la visión de que el futuro de un país como digo siempre «se juega en las aulas», la educación es la piedra basal de una sociedad justa e inclusiva. Por esos valores trabajo Alicia Di Benedetto durante su paso por la vida terrenal. Fue una mujer comprometida con su comunidad y solidaria con sus semejantes. Con estas líneas quiero agradecerle, ahora póstumamente, el acompañamiento que hizo a mi gestión de gobierno y a la comunidad de Saladillo desde su rol de Consejera Escolar. La Unión Cívica Radical, se siente honrada con que Alicia haya prestigiado con su nombre nuestra lista partidaria. Siempre le estaremos agradecidos y la recordaremos con el afecto que merecen quienes se han prodigado desde la función pública por la comunidad saladillense.» Carlos Antonio Gorosito- Ex Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 8 de Febrero de 2022.