Visita y donación de libros a la biblioteca «Adelina Dellatorre» de A. De Toledo

«DEBEMOS CONTRIBUIR PERMANENTEMENTE A QUE NUESTRAS BIBLIOTECAS ACTUALICEN SU PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO. NUESTRO DESAFÍO DEBE SER QUE TODAS LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL DISTRITO PUEDAN DIGITALIZAR SUS SERVICIOS Y COLECCIONES» CARLOS ANTONIO GOROSITO.

«Ayer visité la Biblioteca «Adelina Dellatorre» de la localidad de Álvarez de Toledo que fue fundada el 1 de agosto de 2009 durante mi quinto mandato como Intendente Municipal de Saladillo. Se le impuso el nombre de Adelina Dellatorre en homenaje a quién fuera la primera Directora y maestra de la Escuela n° 14 de aquella localidad saladillense que se creó en el año 1929. En la oportunidad hice entrega en carácter de donación libros. La mayoría de los títulos y autores fueron sugeridos por la Comisión de Apoyo y las bibliotecarias. Ya lo he expresado en varias oportunidades las bibliotecas cumplen un rol fundamental en toda comunidad, son sin duda alguna centros de irradiación cultural. En este caso específico se les facilitan los libros de textos a cualquier lector de la comunidad y a los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias de la zona. Para el conjunto de la ciudadanía las bibliotecas tienen un triple rol: informativo, formativo y social. Las bibliotecas públicas son las que ayudan a garantizar la igualdad de oportunidades. Los servicios que prestan las bibliotecas son utilizados tanto por las personas con recursos económicos suficientes, como por las que carecen de los mismos para adquirir libros. Una biblioteca es un ámbito democrático por definición. Hay quienes ven a las bibliotecas como un gasto y no como una inversión. Cuando distribuyamos presupuestariamente los recursos que pueden contar los distintos niveles del Estado (Nacional, Provincial o Municipal) las bibliotecas deben estar en un lugar de prioridad. Debemos garantizar que las mismas tengan los recursos humanos y materiales necesarios e ir actualizando permanentemente su patrimonio bibliográfico. Las bibliotecas se van adaptando permanentemente a los tiempos, van evolucionando junto con la evolución de la sociedad. Estamos en la era de la tecnología digital y desde hace tiempo algunas bibliotecas vienen trabajando en la automatización y digitalización de sus servicios y colecciones y ese debe ser nuestro desafío inmediato con todas las bibliotecas públicas del distrito. Nunca nos olvidaremos del libro tradicional, esos que empezamos a leer desde niños y que la tecnología no podrá suplantar. Bidireccional debe ser nuestro trabajo seguir incorporando libros a las bibliotecas en el formato tradicional y a la vez avanzar en el proceso de digitalización que ya es indetenible. En la sede de la Biblioteca «Adelina Dellatorre», al momento de hacer entrega de los libros fui recibido por Ana Ferro (Presidente de la Comisión de Apoyo) las bibliotecarias Marianela Girini y Vanina Begnini y docente de apoyo escolar, la señora Elida Marinacci también colaboradora de la biblioteca y la niña Julieta Corbo Benigni. Circunstancialmente se encontraba presente Graciela Juan (bibliotecaria de la Bartolomé Mitre de Saladillo) quién había concurrido a visitar la Biblioteca de Álvarez de Toledo. En el convencimiento de la importancia que tiene las Bibliotecas Públicas para la ciudadanía seguiré apoyando y promoviendo el apoyo a las mismas ya sea del Estado o de los particulares.»

Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 10 de Febrero de 2022.