121 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE DOMINGO F. SARMIENTO (15-02-1821)

“SARMIENTO ENTENDIÓ QUE LA EDUCACIÓN ERA PRIORIDADES DE PRIORIDADES. SIN EDUCACIÓN DE CALIDAD E INCLUSIVA CUALQUIER PAÍS ESTÁ DESTINADO AL FRACASO.SARMIENTO CREÍA QUE EN LA ESCUELA ESTABA LA LLAVE DEL FUTURO DE ARGENTINA”CARLOS ANTONIO GOROSITO

“Hay una frase atribuida a Hesíodo (Poeta griego, siglo VII antes de Cristo) que dice: “Educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser”. Tal vez existan en igual sentido otras frases de poetas, filósofos y políticos anteriores a Hesíodo. Lo cual indica que la preocupación por la educación del hombre viene de tiempos inmemoriales. Siempre he sostenido que la educación deber prioridad de prioridades de un país: primero educación, segundo la educación, tercero la educación…siempre la educación porque el destino de un país se juega en las aulas. Hace 211 años el 15 de febrero de 1881 nació en San Juan, Faustino Valentín Quiroga Sarmiento, quién sería conocido y es conocido en la historia Argentina como Domingo Faustino Sarmiento. Fue precisamente el sanjuanino el argentino que aposto fuertemente a la educación pública. . Por cierto que Sarmiento es una figura controvertida en nuestra historia pero nadie, absolutamente podrá negar sus aportes a la educación de nuestro país. Si no hay educación de calidad cualquier país está destinado al fracaso. Fue precisamente lo que comprendió y vislumbro Sarmiento en su tiempo. Sarmiento creía que en la escuela estaba la llave del futuro de la argentina sino también de la civilización. Por eso trajo maestras al país, creó escuelas, la obra educativa Sarmientina fue en gran medida la precursora de la ley 1420 que estableció la educación primaria común, gratuita y obligatoria en nuestro país. La desigualdad y la baja calidad en los sistemas educativos perpetúan las desigualdades existentes en una sociedad y contribuyen a hacer más desigual a un país. En su libro “La Tragedia Educativa” el Dr. Guillermo Jaim Etcheverry nos comenta que este tema lo advertía Sarmiento en su época con estas palabras: “¿No queréis educar a los niños por caridad? ¡Pero hacedlo por miedo, por precaución, por egoísmo! ¡Moveos el tiempo urge; mañana será tarde!” y agregaba Sarmiento según Jaim Etcheverry:” Vuestros palacios son demasiados suntuosos, al lado de barrios demasiados humildes. El abismo que media entre el palacio y el rancho lo llenan las revoluciones con escombros y sangre. Pero os indicaré otro sistema de nivelarlo: la escuela”. Recientemente la prueba ERCE ( Estudio Regional Comparativo Y Explicativo) de la UNESCO que se realizó en el año 2019 evaluó el desempeño de chicos entre 3 y 6 grado de la Escuela Primaria en 16 países de América latina y el Caribe en Lectura, Matemáticas y Ciencias y nuestro país quedó por debajo del promedio de la región. A Nivel Secundario las pruebas PISA que evaluó a alumnos de 15 años en Ciencias, Lengua y Matemáticas ubicaron a nuestro país en el año 2018 en el lugar 66 entre 77 sistemas educativos del mundo. Está circulando un informe sobre desigualdad educativa de septiembre de 2021 de la ONG “Argentinos por la Educación” que señala que el 58% de los argentinos mayores de 25 años no terminó la escuela secundaria. Que el 87% de los jóvenes del percentil de más alto ingresos terminó la escuela secundaria y en percentil más bajo apenas el 32%. Se informa además que el 51% de los jóvenes de familias más ricas van a la universidad y solo el 2% de los jóvenes de las familias más pobres. De no ser refutados estos datos estamos en serios problemas. Es indudable que como país hemos abandonado el ideario sarmientino. A él debemos volver, porque vuelvo a repetir que el futuro de un país se juega en las aulas. La educación debe ser prioridad de PRIORIDADES. El verdadero saber está en el cerebro, internet es solo un auxiliar en la tarea educativa. La figura de Domingo Faustino Sarmiento nos debe inspirar para lograr en nuestro país una educación inclusiva y de calidad que nos ayude en nuestro crecimiento y desarrollo. Sarmiento ya lo dijo: “El solo éxito económico nos transformará en una próspera factoría, pero no en una nación. Una nación es bienestar económico al servicio de la cultura y de la educación”. Carlos Antonio Gorosito – Ex Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo, 15 de Febrero de 2022.

NOTA: LAS FOTOS SON DE DICIEMBRE DE 2021, OPORTUNIDAD DE MI ÚLTIMA VISITA A LA ESCUELA PRIMARIA N° 1 “DOMINGO F. SARMIENTO” DONDE HICE ENTREGA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE UN CUADRO DEL SANJUANINO PINTADO POR LA ARTISTA PLÁSTICA VALERIA DI PASCUALE.