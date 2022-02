Calle Moreno: El bloque del Frente de Todos se manifestó a favor de su apertura

Amaro Sarlo, Maria Mancini y Carlos Pérez Cavalli brindaron una conferencia en la oficina del bloque en la que se manifestaron a favor la apertura de la calle Moreno. «Hay quienes comunican mal, la gente, la ciudadanía, y fundamentalmente el barrio la 31, tiene que saber que estoy de acuerdo con esta obra. Yo vivo ahí y se lo que es salir por la calle Pereyra», dijo Sarlo.

«Es muy peligroso que el ejecutivo comunique mal y mienta con lo que pasó anoche en la sesión, donde se dio un debate muy flojo por parte del oficialismo. Apertura si o apertura no, no fue el debate, si discutieron cosas sin sentido, tratando de obtener un resguardo entero del HCD para llevarlo a la Justicia, donde nosotros no presentamos nada», agregó.

«Acá hay un particular que presentó en todo su derecho un pedido de amparo y la Justicia dio lugar a él. A partir de esto hay algunos medios que salen a hacerme un escrache y a mi el escrache me tiene sin cuidado, pero es muy peligroso lo que está pasando», continuó.

«Por ejemplo el Aeroclub está en un proceso judicial muy grave y muy avanzado, de mas de 30 años de decidía con responsabilidad de la Municipalidad de Saladillo. Que le informen también a la sociedad de lo que hicieron con el aeroclub», completó.

«Acá hay una falla judicial que está vigente y tanto el Intendente, continuando con la obra, como los concejales votando la continuidad de la misma, perfectamente pueden incurrir en el delito penal de desobediencia. Ante este fallo el Intendente lo que hace es convocar a conferencia de prensa y decir gritando no me van a parar, que traducido quiere decir, no me importa lo que diga la justicia voy a hacer lo que yo quiero«, comentó Pérez Cavalli.

«Por otro lado avanza con la obra, sale a juntar firmas, hace producciones cinematográficas y como si eso fuera poco se le ocurre convocar a una sesión extraordinaria, como si en esta ciudad no hubieran problemas mas importantes como para convocar a una extraordinaria. Todo para hacernos aprobar un proyecto que ya está abalado desde diciembre del año pasado, cuando se votó el presupuesto en el que estaba incluida la ejecución de esta obra y este bloque votó afirmativamente», adjuntó.

«Lo único que se buscó anoche fue tratar de poner al Frente de Todos como responsable de que esta obra se frente, cuando en realidad se frena por errores propios del intendente. El amparo fue presentado por un vecino que ademas fue patrocinado por un abogado que fue candidato a concejal por otra rama política, nada mas alejado de este frente político», cerró.

«Este bloque a partir del año 2020 empezó a estudiar el proyecto que el oficialismo presentó para dar apertura a la calle Moreno, es un tema súper estudiado por este bloque. En una reunión con el intendente nos dijo que no se iba a convocar a una comisión de patrimonio porque era una decisión tomada, nos lo dijo de buena manera pero fue contundente», concluyó Mancini.