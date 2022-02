Automovilismo: Tras pasar la noche en medio del desierto, la camioneta del Saladillo Sport continúa

Marcelo Felice y Fabricio Legnini no se olvidarán más de la tercera etapa del south American Rally Race 2022. La camioneta se rompió en pleno médano, no tenían señal y debieron ser rescatados en horas de la madrugada. Gracias al trabajo del equipo, todo salió bien y ya están listos para continuar con la aventura.

La Etapa 3 del South Américan Rally Race 2022 que unió San Juan con Tunuyán era compleja ya desde la visualización de la hoja de ruta. Los caminos introducían a los competidores en las dunas de la «Difunta Correa», poniendo en manifiesto por completo el alma «dakariana» de esta competencia.

Y hacia allí salieron los vehículos el sábado por la mañana. Entre ellos la Toyota Hilux N°166 conducida por Marcelo Felice y navegada por Fabricio Legnini. Todo venía bien y la aventura de la arena era un gran desafío para la tripulación, hasta que luego del mediodía un problema mecánico, el cual ya venía causando inconvenientes en el vehículo desde las primeras dos etapas, comenzó a hacer fallar el andar y paró el motor en pleno médano.

Sin señal de celular y viendo como pasaban los demás competidores, Felice y Legnini comenzaron a pensar cómo harían para salir de ahí, un nuevo desafío que le ponía más adrenalina a la carrera, estaba por delante.

En el seguimiento satelital que provee la organización, el punto rojo de la máquina 166 se mostraba sin avance y comenzaba a preocupar. No había comunicación entre el equipo y los tripulantes debido a la zona en la que se encontraba la camioneta.

Las horas pasaban, la tarde comenzaba a despedirse, hasta que luego de caminar hasta la cima de una duna lograron encontrar señal y por fin pudieron avisar al TOYOMEC Racing sobre el problema que habían tenido.

A partir de ahí comenzó el operativo rescate de parte del team cordobés. Mientras tanto, la luz del día se iba y las estrellas comenzaban a iluminar el cielo sanjuanino, convirtiendo la aventura en una especie de supervivencia en el medio de la nada, esperando por la asistencia.

Al ser un lugar de difícil acceso, desde el equipo debieron pedir asistencia al SARR para conseguir un vehículo apto que pueda ingresar. Y fue así que luego de varias horas, la organización junto al TOYOMEC lograron llegar hasta el lugar donde se encontraba la camioneta del Saladillo Sport.

La Toyota fue remolcada hasta el vivac de General Alvear (Mendoza), correspondiente a la Etapa 4, lugar en el que ya se encontraba toda la caravana del SARR 2022. Allí comenzó la reparación, mientras que Marcelo Felice y Fabricio Legnini, comenzaron a planificar la siguiente mitad de este difícil, pero no imposible, rally raid.

MARCELO FELICE: «ESTOY EN EL LUGAR QUE QUERÍA»

En diálogo con la prensa oficial del South American Rally Race 2022, Marcelo Felice pudo contar en primera persona su experiencia en las dunas: «Estábamos a mitad de pelotón aproximadamente y en las dunas de la Difunta Correa tuvimos un problema con la camioneta, que ya veníamos teniendo con el combustible, y nos quedamos. Nos empezamos a imaginar cómo iba a ser de complicada nuestra salida de ahí, y resulta que así sucedió. Lamentablemente perdimos el día porque tuvimos que buscar la forma de salir. Fue toda una experiencia».

Además, el piloto de Saladillo agregó: «Era casi imposible que alguien pudiera entrar con una camioneta de calle para asistirnos. Pasamos la noche ahí, hasta que a las 5:30 de la mañana gracias a la organización pudimos conseguir una camioneta muy equipada que nos pudo ir a sacar. Cuando salimos era imposible retomar, así que llegamos al vivac y reparamos para poder continuar la carrera».

Felice destacó que es algo que al largar esta competencia, se sabe que este tipo de imprevistos pueden ocurrir: «La carrera, de la manera que está planificada, no puede estar pensando en los que vamos quedando, eso se entiende perfecto porque la caravana tiene que continuar. Estábamos medianamente preparados porque no teníamos mucha comida pero si mucha bebida, sabíamos que podía ser parte de la experiencia, la asumimos y la verdad que fue parte de este desafío».

Más allá de todo, pudieron pasar la noche sin inconvenientes: «Fue una noche con buen clima así que no fue para nada traumático. Simplemente lo que queríamos era poder salir de ahí, reparar para poder continuar».

La gran pregunta de todo piloto una vez que larga este tipo de carreras, es «¿Qué hago acá?», pero luego de tanto tiempo de espera para alcanzar este objetivo, Marcelo Felice aseguró: «La primera noche cuando me subí al motorhome a dormir, me pregunté: ‘estoy en el lugar dónde quería’, me hice ese tipo de preguntas después de haber pasado 12 años desde el momento que tuve la ilusión de hacer esta carrera, corriendo en otras categorías y trataba de ver cómo plasmaba esto. Esa noche me acosté, lo pensé y dije: ‘Sí, estoy en el lugar que quería’, porque esto es un lindo y gran desafío. Difícil, pero hay que vivirlo para darse cuenta lo que es».

Para finalizar la entrevista que le realizaron en el canal DEPORTV, el saladillense le agradeció a su ciudad: «Le quiero agradecer a la gente de Saladillo porque están todos pendientes de esto».

LA CONTINUIDAD DEL SARR 2022

El South Américan Rally Race llegó a su día de descanso, en el que los tripulantes pueden tomarse un respiro de tanta adrenalina y cargar energías para la próxima mitad de la competencia. Mientras tanto, los equipos continúan trabajando para no dejar ningún detalle librado al azar en los vehículos. La actividad competitiva continuará este martes 22 de febrero con la Etapa 5 que unirá General Alvear con 25 de Mayo (Mendoza), y que contará con un tramo de 550 Km.23-feb Etapa 6 25 de Mayo – Va. Regina

24-feb Etapa 7 Va. Regina – Gral. Conesa

25-feb Etapa 8 Gral. Conesa – Viedma

26-feb Etapa 9 Viedma – Viedma