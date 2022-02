HACE 244 AÑOS NACIÓ EN YAPEYÚ (CORRIENTES) EL LIBERTADOR DE AMERICA

“CORRIENTES LA CUNA DEL PADRE LA PATRIA ESTÁ SUFRIENDO DEVASTADORES INCENDIOS, ELLO HA MOVILIZADO LA SOLIDARIDAD DEL PUEBLO ARGENTINO. QUE LOS VALORES QUE REPRESENTÓ SAN MARTÍN HOMBRE DE UN SOLO PARTIDO: EL AMERICANO.HOMBRE DEMÓCRATA Y REPUBLICANO POR EXCELENCIA NOS MOVILICE PARA QUE ENTRE TODOS CONSTRUYAMOS UNA ARGENTINA JUSTA Y SOLIDARIA” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“Desde hace un tiempo la provincia de Corrientes viene ocupando los titulares de los distintos medios de comunicación regionales, nacionales e incluso internacionales por los devastadores incendios que están afectando a su territorio. Lo que no solo afecta a su ecosistema sino también su economía y la vida de todos los que la habitan. Los incendios en la provincia han movilizado a los argentinos que de diversas maneras se han solidarizado y en forma efectiva con la situación de la provincia. Pero la Provincia de Corrientes, siempre debe ocupar un lugar destacado en nuestra historia. En ella nació el Padre de la Patria, el Gral. José de San Martín fue el 25 de Febrero de 1778, hace hoy 244 años en Yapeyú cuando todavía pertenecía al Virreinato del Río de La Plata. Por lo tanto hoy al abogar para que se detenga los incendios en su provincia natal con la ayuda de la naturaleza (lluvias),con el aporte de la acción humana y que el Estado Nacional aportes los recursos económicos y tecnológicos para terminar con los incendios debemos recordar al Supremo Americano. San Martín fue solidario con los pueblos de América porque sumó sus esfuerzos y el sus soldados para la Independencia de Chile y Perú y de la América toda. . En la época que nació San Martín la América se rebela contra el Imperio Español, basta solo recordar que en 1780 el Cacique José Gabriel Condorcanqui, bajo el nombre de Tupac Amaru encabeza una rebelión en el Alto Perú contra los abusos del poder español. San Martín que había partido de niño hacia España donde recibió formación militar y tuviera destacada actuación militar,regreso a nuestra Patria para luchar por su Independencia. Como sabemos en 1810 se produjo el movimiento de Mayo y San Martín decide regresar a nuestra Patria, y lo hace en el año 1812,el Triunvirato le concede el Grado de Teniente Coronel de Caballería y crea el regimiento de Granaderos a Caballo. El 3 de febrero con el bautismo de fuego de los granaderos y la victoria de San Lorenzo se encamina a la Gran Epopeya de dar Libertad a nuestra Patria, Chile y Perú. “Para los hombres de coraje sea han hecho las grandes empresas” dijo el Libertador y no hay duda de que él lo fue.” No hay revolución sin revolucionarios – los revolucionarios de todo el mundo somos hermanos.” Fue otra de sus frases célebres y encontro nada nada más ni nada menos que en Simón Bolívar un hermano en los ideales de una América Libre y Fraterna. De ellos nos viene un mandato histórico de seguir luchando por la hermandad y unidad de Latinoamérica. Recordar a San Martín a 244 años de su nacimiento es recordar los valores que el represento de los que no debemos abdicar. Enrique Mario Mayochi ha dicho de San Martín: “En el cumplimiento de su misión no fue exclusivamente argentino, chileno o peruano, siendo, sí, siempre americano. Y como tal fue superior a todos sus contemporáneos porque emancipó por amor y le reconoció a los pueblos liberados el derecho a elegir su organización política. Si alguna vez propició la monarquía constitucional o un gobierno republicano fuerte, lo hizo porque creía que la necesidad del momento lo imponía, no porque los considerase perfectos y menos para que fuese él a quién se llamase para ejercerlos. Fue republicano, fue demócrata, fue hombre de un solo partido, el Partido Americano, como lo dijo. E Ricardo Rojas le dedicó un libro donde lo llamó El Santo de la Espada y el escritor Armando Alonso Piñeiro le dedicó otro libro donde lo llama el Supremo Americano, sin duda alguna San Martín fue eso y mucho más fue el Padre de la Patria y el Libertador de América . El Legado de San Martín fue la Libertad de nuestra Patria y América. Legado Inigualable. Así como la defensa del medio ambiente para que no ocurra lo que hoy está ocurriendo en Corrientes, también debe requerir un compromiso intergeneracional recordar siempre la figura del Gral. José de San Martín a el no solo le debemos la Independencia de nuestra Patria, sino de también de la Patria Suramericana”. Carlos Antonio Gorosito, Ex Intendente Municipal ( 1991-2015), Saladillo 25 de Febrero de 2022.