A la comunidad de Saladillo

La apertura de la Avenida Moreno nos va a beneficiar a todos los vecinos del Barrio “La 31”.

Por intermedio de estas líneas quiero expresar a toda la comunidad de Saladillo mi apoyo concreto a la apertura de la Avenida Moreno entre Mariano Acosta y Alem de nuestra ciudad.

En 1941, nací en este barrio, me crie y aún sigo viviendo en el mismo muchas décadas después, conociendo todo lo que significa el poder acortar distancias para acceder al centro de nuestra ciudad desde el otro lado de la Ruta Nacional N° 205. Cuando yo era chico, cruzábamos en bicicleta las vías existentes, cuando aún en ese tiempo había hasta 2 y 3 trenes de carga estacionados de forma permanente en ese lugar con el consecuente riesgo que eso implicaba.

Actualmente para ir al centro tenemos que dar la vuelta por Avenidas Pereyra o Cabral, sumando muchas cuadras de más y tiempo para poder circular hacia el centro, por eso creo que esta decisión del intendente Salomón de realizar la obra para la apertura de la Avenida Moreno es un enorme beneficio para todos nosotros, porque es una salida directa.

Hemos pasado mucho tiempo esperando con la expectativa de que se abriera la calle y hoy tenemos esa posibilidad al alcance de la mano. Recuerdo que cierta vez junto con un grupo de vecinos se llegó a levantar firmas para hacer una petición en este sentido. Por lo que me han explicado no se va a romper nada que tenga que ver con la ex estación de ferrocarril.

Desde hace 80 años vengo esperando una decisión como esta, que según creo también es avalada por la mayoría de los vecinos del Barrio “La 31”.

Esto es una mejora de la calidad de vida para todos nosotros y con mucho de mis vecinos con los que he estado hablando por estos días, están de acuerdo con la apertura de la Avenida Moreno y están contentos por esta decisión, y por lo que vemos hasta ahora, no se toca la ex estación de ferrocarril.

Saluda atentamente

Julio Di Benedetto

DNI 5.251.127