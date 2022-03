Lordén: “Si desde el Gobierno todo lo que tienen para decir de la violación grupal son las declaraciones de la Ministra Elizabeth Gómez Alcorta, las mujeres y la sociedad entera esta desprotegida”

La diputada provincial de la UCR en JUNTOS Alejandra Lordén, se manifestó contra los dichos de Gómez Alcorta sobre la violación grupal en Palermo.

Ante los dichos de la funcionaria que declaró que los violadores “no son monstruos, son varones socializados en esta sociedad”, Lordén destacó: “Si desde el Gobierno todo lo que tienen para decir de la violación grupal son las declaraciones de la Ministra Elizabeth Gómez Alcorta, las mujeres y la sociedad entera esta desprotegida”.

“Millones de pesos del presupuesto del área que lidera la ministra fueron subejecutados, ¿sólo tienen para decir una frase?.



La Justicia también tiene que actuar de manera clara y contundente, los violadores tienen que tener la mayor pena, debe ser ejemplar, no se puede ser tibio en un tema así cuando las mujeres tenemos miedo de salir a la calle, por nosotras, por nuestras hijas y nietas debemos trabajar, hacer y respetar las leyes”.



“El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad recibió en el 2021 $11.400 millones extra, dividido en tres partidas que se le otorgaron en los últimos meses y el presupuesto 2022 tiene proyectado fondos para el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en $10.686 millones, un 70% mayor en términos nominales que el presupuesto inicial del 2021.



Con estas cifras, a la Ministra sólo le sale armar frases que están alejadas de lo que pasa en la calle.” añadió la legisladora.



Por último subrayó: “Necesitamos políticas públicas que protejan a las mujeres e integren a los victimarios con información, formación y educación. No podemos decir que esto es natural o están socializados en esta sociedad, hay que actuar y rápido para que no vuelva a suceder. Volvemos a reiterar nuestro acompañamiento a la víctima, a los familiares y a la justicia, le pedimos que los violadores tengan la mayor pena posible. Basta de justificar la violencia, la muerte y el miedo”.