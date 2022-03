Basta de fumigarnos!

El pasado viernes 4 de marzo, nuevamente lxs vecinxs del Barrio La Laguna sufrieron las consecuencias de una fumigación frente a sus casas. Ya habían sido fumigados 2 meses atrás, y vienen padeciendo esta situación desde hace años, pero a pesar de sus reclamos, la presentación de proyectos de ordenanza, cartas a lxs funcionarios, y de la promesa de quienes siembran dichos cultivos de no volver a pulverizar…los volvieron a fumigar. Queremos remarcar que este problema no es para nada exclusivo del barrio La Laguna, sino que está ocurriendo en todas partes y muy especialmente en los alrededores de todos los nuevos loteos del partido de Saladillo que no han sido actualizados en su zonificación como zona urbana.

Por esta razón, una vez más, vecinas y vecinos de barrios afectados por esta problemática convocan a todos los medios de comunicación locales a una CONFERENCIA DE PRENSA, junto a integrantes de Ecos de Saladillo, para explicar en detalle lo que está sucediendo y para exigirle a las autoridades correspondientes que de una vez por todas se hagan cargo de esta problemática.

La cita es el miércoles 9 de marzo a las 20 horas en la Plaza Principal frente al Municipio. Convocamos también a todxs lxs vecinxs que deseen apoyar esta causa a acercarse hasta dicho lugar.

Se trata nada más y nada menos de que todxs los habitantes de Saladillo puedan gozar del derecho a vivir en un ambiente sano y saludable.